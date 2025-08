Fvg, boom di assunzioni nel turismo: +52,6% rispetto al 2024

Agosto si conferma un mese positivo per l’occupazione in Friuli-Venezia Giulia, soprattutto nel settore dei servizi, trainato principalmente dal turismo, che registra una crescita record del 52,6% rispetto allo stesso mese del 2024. Secondo il sistema di rilevazione Excelsior-Unioncamere, elaborato dal Centro Studi Camera di Commercio Pordenone-Udine per la Regione, le imprese prevedono 6.910 nuovi contratti di lavoro nel mese di agosto, segnando un incremento del 4,1% rispetto all’anno precedente.

I numeri dell’occupazione

Entrando nel dettaglio, il settore primario (agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca) prevede di assumere 530 lavoratori. Nel complesso, il settore industriale invece cerca 1.580 lavoratori, ma rimane in contrazione rispetto al 2024 (-16,3%), con il manifatturiero e le costruzioni ancora in sofferenza, programmando rispettivamente 1.070 e 510 assunzioni.

A crescere è invece decisamente il comparto dei servizi, con 4.790 nuovi contratti previsti, segnando un incremento del 13,5%. Di questi, ben 1.770 riguardano il turismo, settore trainante dell’economia locale in questo periodo dell’anno.

Difficoltà nel reperire personale qualificato

Nonostante i dati incoraggianti, persiste un importante problema legato alla difficoltà di reperire personale qualificato. Ad agosto, infatti, le imprese dichiarano problemi di reperimento per oltre 4.000 assunzioni (il 58,6% del totale). La principale causa segnalata è la mancanza di candidati idonei.

Le maggiori criticità riguardano soprattutto le professioni tecniche del settore turistico e ricettivo, dove si registra una difficoltà di reperimento totale, seguite dagli specialisti nella progettazione di app (93,8%). Tra le professioni commerciali e dei servizi, sono molto difficili da reperire i professionisti qualificati nei servizi sanitari e sociali (84,7%) e gli addetti alla ristorazione (68,4%). Anche tra gli operai specializzati, particolarmente ricercati risultano quelli addetti alle costruzioni e manutenzione di strutture edili, con difficoltà dell’85,4%.

Lavoratori immigrati e giovani tra le figure ricercate

Le imprese friulane guardano sempre più verso i lavoratori immigrati, con circa 1.600 ingressi previsti ad agosto, pari al 23% del totale. Rilevante anche la ricerca di giovani sotto i 30 anni, che rappresentano circa il 32% delle assunzioni programmate.

