Pradamano si cercano volti nuovi: casting aperti per tutti

La Quasar corporate, casa di produzione pubblicitaria e cinematografica con sede a Pradamano, ha annunciato un casting aperto a uomini, donne e bambini per una nuova campagna social destinata a promuovere un noto brand italiano. La selezione è aperta a candidati di qualsiasi età, etnia e livello di esperienza, rendendo l’occasione ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo dello spettacolo senza particolari competenze.

Volti veri per una comunicazione autentica

“Non ricerchiamo solo dei professionisti – ha sottolineato Giorgio Milocco di Quasar corporate – ma volti veri, che sappiano trasmettere qualcosa. Pensiamo che il Friuli-Venezia Giulia possa offrire tanto!”. In questa ottica, la società di produzione intende valorizzare i talenti locali, prestando particolare attenzione alle candidature provenienti dalla regione.

Come partecipare ai casting

Per candidarsi è necessario inviare delle foto recenti (primo piano, mezzo busto e figura intera) accompagnate da informazioni personali essenziali: nome, cognome, numero di telefono, data di nascita, email e residenza attuale. È richiesta inoltre l’indicazione della disponibilità di un mezzo proprio e dati fisici come altezza, taglia, numero di scarpe e eventuali segni particolari (come tatuaggi o cicatrici).

Il selftape: una modalità moderna per candidarsi

In aggiunta alle foto, i candidati dovranno inviare un breve video di presentazione (selftape o showreel), utile per sostituire l’audizione fisica e mostrare direttamente le proprie capacità. Il materiale dovrà essere inoltrato tramite WhatsApp al numero 389 3427732 oppure via email a casting@quasarfilm.it.

Opportunità per talenti senza esperienza

L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione per chiunque voglia mettersi in gioco, avvicinandosi al mondo della pubblicità e del cinema, pur non avendo un background specifico nel settore. Quasar corporate punta su una comunicazione autentica, valorizzando volti spontanei e genuini, confermando l’interesse crescente per figure che sappiano raccontare storie vere ed emozionare il pubblico.

