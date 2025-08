Auto vecchie in Friuli-Venezia Giulia: età media oltre i 13 anni

L’età media delle auto circolanti sulle strade del Friuli-Venezia Giulia è salita a 13 anni e 1 mese, segnando un aumento significativo del 6,1% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dall’analisi condotta da Facile.it, relativa ai dati aggiornati a giugno 2025. La regione registra così un dato superiore alla media nazionale che si attesta invece a 12 anni e 2 mesi.

Gorizia e Trieste guidano la classifica

Entrando nel dettaglio provinciale, le province con le auto più datate risultano essere quelle di Gorizia, con una media di 13 anni e 7 mesi, e Trieste, che segue a ruota con 13 anni e 6 mesi. Al contrario, le auto relativamente più “giovani” circolano a Udine (12 anni e 11 mesi) e Pordenone (12 anni e 10 mesi).

Interessante è notare anche la variazione rispetto allo scorso anno: Gorizia ha registrato un significativo aumento dell’età media delle vetture pari all’11,2%, mentre Udine si è fermata al +4,5%.

Cresce la domanda di assistenza stradale

L’aumento dell’età media delle auto si riflette anche nelle scelte assicurative degli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia. Secondo i dati raccolti da Facile.it, a giugno 2025 il 42,9% di coloro che hanno sottoscritto una polizza Rc auto nella regione ha scelto la garanzia accessoria dell’assistenza stradale, percentuale in netta crescita rispetto al 38% di settembre 2024.

Vecchiaia delle auto e costi Rc auto

Un aspetto fondamentale evidenziato dall’analisi di Facile.it è la correlazione tra età media del veicolo e il costo della polizza Rc Auto. Infatti, la vecchiaia dei mezzi non solo influisce sulla sicurezza e sull’ambiente, ma determina anche una crescita significativa del premio assicurativo.

Prendendo ad esempio il profilo di un assicurato standard, emerge che il premio medio di una polizza è di circa 359 euro per auto di 10 anni, cifra che sale a 368 euro per vetture di 12 anni, e arriva fino a 421 euro per veicoli con 14 anni di vita, con un incremento del 17% in soli quattro anni.

