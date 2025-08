Startup innovative a raccolta: TEC4I FVG al centro dell’evento di Udine

È fissato per il 18 e 19 settembre 2025 a Udine Esposizioni, Martignacco (Udine), l’appuntamento con la Startup Competition di Accessibility For Future 2025, manifestazione organizzata da Willeasy srl e IO CI VADO APS, con il supporto fondamentale di TEC4I FVG, centro di riferimento per l’innovazione in Friuli-Venezia Giulia.

La competizione, aperta a startup e microimprese italiane ed europee, si concentra su quattro settori chiave: turismo accessibile e innovazione, progettazione universale e accessibilità digitale, sport, tempo libero e mobilità, Smart City & Smart Home, trasporti e Open Data.

Opportunità e premi per i partecipanti

I team selezionati avranno l’occasione di presentare le proprie idee davanti a una giuria di investitori, incubatori e player dell’innovazione. Tra i premi in palio spiccano: la possibilità di esporre sul palco di “Stage for Change”, inserimento negli Stati Generali di City Vision 2025, servizi di comunicazione, consulenza personalizzata e formazione sull’accessibilità, mentoring e percorsi di crescita mirati per startup digitali offerti da TEC4I FVG.

TEC4I FVG, con una consolidata esperienza venticinquennale, non solo parteciperà alla selezione dei progetti, ma conferirà due premi speciali del valore complessivo di oltre 9.000 euro: uno alla miglior startup digitale italiana e uno specificatamente alla miglior startup digitale del Friuli-Venezia Giulia. I premi includeranno servizi di accompagnamento imprenditoriale, digitalizzazione e business matching.

Le parole di Filippo Bianco

«Accessibility For Future mette al centro le persone e dimostra che l’innovazione, se ben orientata, può essere uno straordinario strumento di inclusione sociale, territoriale e digitale – sottolinea Filippo Bianco, AD di TEC4I FVG -. Il nostro impegno è accompagnare le idee più promettenti, affinché possano crescere e generare impatto reale. Un ringraziamento a Willeasy per averci coinvolto in un progetto di tale valore sociale».

Attraverso la partecipazione attiva a eventi come Accessibility For Future, TEC4I FVG conferma il proprio ruolo chiave nel supportare nuove imprese innovative, contribuendo alla crescita del Friuli-Venezia Giulia come laboratorio competitivo a livello europeo e polo di attrazione di giovani talenti.

Modalità di partecipazione

Le candidature per la Startup Competition resteranno aperte fino al 22 agosto 2025. Gli interessati potranno candidarsi compilando il modulo ufficiale sul sito: Accessibility For Future.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook