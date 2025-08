Regione Fvg: contributo da 900mila euro alle Pro loco per il 2025

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato una delibera che prevede per il 2025 un finanziamento complessivo di 900mila euro destinato all’Unpli Fvg Aps e alla rete delle Pro loco e dei loro consorzi. Un sostegno che ribadisce l’importanza di queste associazioni nella tutela delle tradizioni locali e nella promozione del territorio dal basso.

Ripartizione dei fondi

Il contributo verrà suddiviso tra diverse voci: 640mila euro andranno direttamente alle attività delle singole Pro loco, permettendo loro di organizzare sagre, eventi culturali e turistici, fondamentali soprattutto per i piccoli centri. Altri 162mila euro saranno destinati alle spese operative dell’Unpli Fvg Aps, mentre 83.550 euro copriranno le esigenze degli uffici operativi delle Pro loco. Infine, 14.450 euro sosterranno gli uffici sede dei consorzi delle Pro loco.

La graduatoria dei contributi è stata predisposta dalla Commissione interna dell’Unpli Fvg, riunitasi il 3 luglio 2025.

Il ruolo strategico delle Pro loco

Come ricordato dall’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, “questa misura conferma l’impegno della Regione a sostenere le Pro loco, realtà fondamentali per la valorizzazione delle identità locali e la promozione turistica”. In Friuli-Venezia Giulia, le Pro loco rappresentano un punto di riferimento cruciale, specialmente nei borghi e nei comuni minori, dove spesso costituiscono l’unico soggetto capace di promuovere iniziative e tenere viva la comunità.

Cultura, turismo e identità locale

Le Pro loco sono associazioni di promozione sociale nate per proteggere e valorizzare il patrimonio culturale, storico, ambientale e gastronomico locale. Attraverso eventi quali sagre, mercatini, rievocazioni storiche e manifestazioni culturali, le Pro loco non solo attirano turismo ma alimentano la vitalità sociale e culturale dei territori.

Come ha sottolineato ancora Bini, “il finanziamento approvato non è solo un contributo economico, ma un investimento nella vitalità delle comunità locali, nella loro memoria e nella loro capacità di fare accoglienza”.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook