Fedriga e Roberti accolgono il nuovo questore di Udine

Il governatore Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti hanno incontrato questa mattina, a Trieste, il neoquestore di Udine Pasquale Antonio de Lorenzo. L’incontro, cordiale e costruttivo, ha posto le basi per una collaborazione ancora più salda tra istituzioni regionali e forze dell’ordine a tutela del territorio.

Focus su immigrazione e ordine pubblico

Tra i temi affrontati spiccano la cooperazione interistituzionale, la lotta all’immigrazione clandestina e la gestione dell’ordine pubblico. Fedriga e Roberti hanno evidenziato l’importanza di un approccio condiviso per garantire una risposta efficace alle sfide che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia.

Grandi eventi: la sfida Supercoppa UEFA

Particolare attenzione è stata dedicata alla finale di Supercoppa UEFA del 13 agosto a Udine. L’afflusso di numerosi tifosi di Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur richiederà un impegnativo dispositivo di sicurezza. La Questura, con il pieno supporto della Regione, coordinerà le misure necessarie per assicurare lo svolgimento sereno dell’evento calcistico.

Sostegno concreto della Regione

Il governatore e l’assessore hanno ribadito il massimo sostegno della Regione alle iniziative promosse dalla Supercoppa UEFA e dalle Forze dell’ordine, nel rispetto delle competenze di ciascuno. L’obiettivo comune è garantire un ambiente sicuro e tranquillo a tutti i cittadini della comunità regionale.

