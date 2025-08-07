TARI 2025, al via gli avvisi: scadenza fissata al 30 settembre

Con l’avvio della distribuzione degli avvisi di pagamento, per i contribuenti udinesi inizia ufficialmente la campagna TARI 2025. L’acconto – prima rata dell’imposta sui rifiuti – dovrà essere versato non oltre il 30 settembre. Il Comune di Udine rinnova così le procedure di riscossione, puntando su canali digitali sempre più diffusi e sulla semplificazione dei servizi al cittadino.

Avvisi cartacei e digitali: come li riceverai

La consegna segue una doppia modalità:

Posta ordinaria per la maggior parte di cittadini e cittadine.

per la maggior parte di cittadini e cittadine. PEC per chi possiede un indirizzo certificato presente nei pubblici elenchi, con un ulteriore alert tramite app IO.

Per chi riceve la PEC, il bollettino cartaceo non verrà più recapitato: è quindi fondamentale controllare regolarmente la propria casella di posta elettronica certificata.

PagoPA o F24: le strade per il versamento

Resta obbligatorio l’uso di PagoPA, ormai scelto dal 90 % dei contribuenti nel 2024. L’avviso TARI include già il modello PagoPA con tutte le istruzioni. Chi preferisce il modello F24 può:

scaricarlo dal Portale del Contribuente (https://udine.comune-online.it);

(https://udine.comune-online.it); richiederlo allo sportello online Net ;

; ritirarlo presso gli sportelli Net Spa – Ufficio TARI in Viale Duodo 3/C (martedì e giovedì, 9:00-16:00, anche senza appuntamento o su prenotazione allo 800 520 406).

Servizi online sempre a portata di clic

Accedendo con SPID, TS-CNS o CIE al portale del Comune, è possibile:

verificare la propria posizione TARI,

consultare i pagamenti passati,

scaricare la documentazione,

pagare direttamente l’acconto.

Tutto in pochi minuti, senza code né attese.

Assistenza dedicata

Per dubbi o difficoltà è attivo il numero verde 800 520 406 (lun-ven, 08:30-16:00) e lo sportello online Net (https://sportellonline.netaziendapulita.it). Un supporto mirato che accompagna i contribuenti passo dopo passo, garantendo informazioni chiare e tempestive.

