Udine
TARI 2025, al via gli avvisi: scadenza fissata al 30 settembre
TARI 2025 Udine: avvisi in consegna, pagamento acconto entro il 30 settembre tramite PagoPA o F24
Con l’avvio della distribuzione degli avvisi di pagamento, per i contribuenti udinesi inizia ufficialmente la campagna TARI 2025. L’acconto – prima rata dell’imposta sui rifiuti – dovrà essere versato non oltre il 30 settembre. Il Comune di Udine rinnova così le procedure di riscossione, puntando su canali digitali sempre più diffusi e sulla semplificazione dei servizi al cittadino.
Avvisi cartacei e digitali: come li riceverai
La consegna segue una doppia modalità:
- Posta ordinaria per la maggior parte di cittadini e cittadine.
- PEC per chi possiede un indirizzo certificato presente nei pubblici elenchi, con un ulteriore alert tramite app IO.
Per chi riceve la PEC, il bollettino cartaceo non verrà più recapitato: è quindi fondamentale controllare regolarmente la propria casella di posta elettronica certificata.
PagoPA o F24: le strade per il versamento
Resta obbligatorio l’uso di PagoPA, ormai scelto dal 90 % dei contribuenti nel 2024. L’avviso TARI include già il modello PagoPA con tutte le istruzioni. Chi preferisce il modello F24 può:
- scaricarlo dal Portale del Contribuente (https://udine.comune-online.it);
- richiederlo allo sportello online Net;
- ritirarlo presso gli sportelli Net Spa – Ufficio TARI in Viale Duodo 3/C (martedì e giovedì, 9:00-16:00, anche senza appuntamento o su prenotazione allo 800 520 406).
Servizi online sempre a portata di clic
Accedendo con SPID, TS-CNS o CIE al portale del Comune, è possibile:
- verificare la propria posizione TARI,
- consultare i pagamenti passati,
- scaricare la documentazione,
- pagare direttamente l’acconto.
Tutto in pochi minuti, senza code né attese.
Assistenza dedicata
Per dubbi o difficoltà è attivo il numero verde 800 520 406 (lun-ven, 08:30-16:00) e lo sportello online Net (https://sportellonline.netaziendapulita.it). Un supporto mirato che accompagna i contribuenti passo dopo passo, garantendo informazioni chiare e tempestive.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login