A Udine cure veterinarie gratis: il Comune stanzia contributi fino a 1.000 euro

Il Comune di Udine ha deciso di venire incontro ai proprietari di animali domestici in difficoltà economica, pubblicando un bando che consente di ottenere un contributo per le spese veterinarie. Una misura concreta che riconosce l’importanza degli animali da compagnia come parte integrante delle famiglie.

A chi è rivolto il bonus

Il contributo comunale è destinato a due categorie di cittadini:

over 65 con Isee inferiore a 25mila euro

cittadini di qualsiasi età con Isee sotto i 12mila euro.

In questo modo il bando amplia la platea dei beneficiari, tenendo conto sia delle difficoltà legate all’età, sia di quelle puramente economiche.

Quali spese copre il contributo

Il bonus può arrivare fino a 1.000 euro per ogni animale e copre fino al 100% delle spese sostenute nel corso del 2024. Tra le voci rimborsabili rientrano:

visite veterinarie e esami di laboratorio

interventi chirurgici e farmaci

e farmaci applicazione del microchip

altre prestazioni veterinarie documentate.

Possono accedere al beneficio sia gli animali registrati nella Banca Dati Regionale del FVG, sia i gatti non censiti, a patto che dal libretto sanitario risulti un’età superiore agli otto anni.

Come presentare domanda

Le richieste devono essere inoltrate entro il 30 settembre 2025. Ci sono tre modalità per consegnare la documentazione:

invio via e-mail

invio tramite PEC

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Udine, in via Lionello 1 (secondo piano).

Un aiuto che guarda anche agli animali

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di sostegno sociale promosso dal Comune di Udine. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire il benessere degli animali, dall’altro alleviare il peso economico che le spese veterinarie possono rappresentare per molte famiglie. Un segnale importante che sottolinea il valore del rapporto tra persone e animali, riconoscendone il ruolo affettivo e sociale.

