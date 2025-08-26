Truffe online con documenti rubati: arrestato 33enne a Trieste

TRIESTE – Un’operazione dei carabinieri della stazione di via Hermet ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era indagato per truffe online basate su documenti rubati e, su disposizione della Procura, i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione.

Il blitz è avvenuto in un appartamento di via Vergerio, dove i carabinieri con un’unità cinofila hanno trovato stupefacenti (presumibilmente marijuana e cocaina), un bilancino di precisione e della corrispondenza bancaria intestata a un’altra persona.

Pc, cellulari e documenti falsi

Nella casa erano presenti anche due pc portatili: su uno sono stati scoperti documenti e foto di diverse persone, materiale che potrebbe essere stato usato per aprire conti correnti fittizi. Accanto ai computer, i militari hanno rinvenuto 10 telefoni cellulari, strumenti probabilmente utilizzati per le truffe.

Una pistola senza spiegazioni

Tra gli oggetti sequestrati c’era anche una rivoltella non denunciata, priva di munizioni. L’uomo non ha saputo spiegare la provenienza dell’arma, un elemento che ha aggravato la sua posizione.

Il 33enne è stato quindi arrestato e portato al carcere del Coroneo. Tutto il materiale trovato – droga, pc, cellulari e la pistola – è stato sequestrato e sarà analizzato dagli inquirenti per ricostruire la rete di attività illecite e i possibili complici.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook