10ª edizione di LeggiAMO 0-18 a Gorizia, la lettura come strumento di crescita e riflessione

A Gorizia, presso l’Auditorium della Cultura Friulana, si è svolta la decima edizione di LeggiAMO 0-18, progetto regionale che promuove la lettura tra bambini, ragazzi, famiglie ed educatori. L’iniziativa, quest’anno incardinata nel programma di GO!2025 – Capitale europea della cultura, ha posto al centro il tema dei “sconfinamenti”, con un’attenzione particolare al valore della lettura come strumento di crescita personale e sociale.

Riccardi: “La lettura è salute, oltre che cultura”

L’assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali Riccardo Riccardi, intervenuto all’evento, ha sottolineato come in un’epoca dominata dalla velocità e dalla superficialità, leggere diventi un gesto rivoluzionario: “La lettura insegna a fermarsi e riflettere, a ragionare e a conoscere, a rispettare. È un antidoto al confronto muscolare e alla chiusura, perché favorisce dialogo e comprensione”.

Riccardi ha inoltre ribadito che la salute non coincide solo con la sanità, ma comprende anche la capacità di prendersi tempo per sé e per la propria crescita culturale.

Una formazione gratuita per insegnanti ed educatori

La giornata di formazione LeggiAMO 0-18 è stata pensata per insegnanti ed educatori, con interventi di esperti di livello nazionale. Grazie al sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’iniziativa è totalmente gratuita e resa possibile dalla collaborazione delle direzioni Salute, Cultura e Istruzione.

Leggere per una società che cambia

Secondo gli organizzatori, la lettura rappresenta oggi un pilastro per affrontare i cambiamenti radicali della società contemporanea: aiuta a sviluppare pensiero critico, empatia e capacità di risolvere i problemi in modo costruttivo. Un messaggio che, partendo dai più giovani, si estende all’intera comunità.

