Easy Fish 2025: a Lignano quattro giorni tra sapori, mare e montagna

Dal 4 al 7 settembre 2025, il lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro si trasforma in un grande palcoscenico enogastronomico grazie alla 9ª edizione di Easy Fish – Il Festival del Pesce dell’Alto Adriatico. Per quattro giornate, la località balneare ospiterà show cooking, degustazioni, street food ed enoteca regionale, confermandosi punto di riferimento per turisti e appassionati del buon cibo.

La guida di Fabrizio Nonis

A dirigere la kermesse sarà ancora una volta Fabrizio Nonis, “El Bekér”, volto televisivo e ambasciatore della cucina friulana. Dal 2015, Nonis ha trasformato Easy Fish in un evento capace di unire tradizione e innovazione, promuovendo le eccellenze del territorio e portando a Lignano alcuni tra i migliori chef italiani.

Tre serate tematiche: mare, entroterra e montagna

La novità di quest’anno è rappresentata da tre serate dedicate ai volti del Friuli-Venezia Giulia:

Giovedì 4 settembre i riflettori saranno puntati sul mare , con un grande show cooking a otto mani e l’ospite speciale Daniele Persegani , chef e volto televisivo.

i riflettori saranno puntati sul , con un grande show cooking a otto mani e l’ospite speciale , chef e volto televisivo. Venerdì 5 settembre spazio ai sapori dell’ entroterra con chef friulani e un gran finale affidato ad Andrea Mainardi e Giusi Battaglia , conduttrice di Giusina in cucina.

spazio ai sapori dell’ con chef friulani e un gran finale affidato ad e , conduttrice di Giusina in cucina. Sabato 6 settembre protagonista sarà la montagna friulana, con piatti delle terre alte e ospite speciale Francesca Marsetti. La serata si chiuderà con il concerto jazz di GeGè Telesforo.

Domenica 7 settembre, giornata conclusiva, offrirà un’ultima occasione per scoprire street food ed enoteca regionale direttamente vista mare.

Enoteca e street food vista mare

Accanto al palco centrale sarà allestita l’Enoteca Regionale, curata dall’AIS FVG, che guiderà il pubblico tra i vini e i percorsi della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli-Venezia Giulia. Non mancheranno l’Area Street Food, con piatti a base di pesce e specialità tipiche, e l’Area Gourmet, dove degustare i menù degli chef con un carnet dedicato da 25 euro.

Un evento che unisce turismo e tradizione

Con oltre otto anni di storia, Easy Fish si conferma una manifestazione capace di valorizzare il territorio attraverso il connubio tra turismo, cultura enogastronomica e intrattenimento. L’evento è organizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni, con il supporto della Regione FVG, PromoTurismoFVG, Io sono Friuli-Venezia Giulia e il Comune di Lignano Sabbiadoro.

