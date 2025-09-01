Regione FVGTrieste
Trieste lancia #SOSTRUFFE: campagna per difendersi dai raggiri
Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha stanziato 40.000 euro nell’ambito degli interventi di sicurezza integrata.
Nei giorni scorsi il Comune di Trieste ha presentato la campagna di comunicazione “SosTruffe. Riconosci. Previeni. Denuncia”, in programma dal 1 al 22 settembre su numerosi canali di diffusione. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha stanziato 40.000 euro nell’ambito degli interventi di sicurezza integrata.
Raccomandazioni principali
Uno dei consigli più importanti è non rispondere mai “sì” al telefono senza prima verificare l’identità del chiamante e il contenuto della richiesta. Questo semplice accorgimento può evitare raggiri o cambi di contratto non autorizzati. L’amministrazione comunale ricorda: “Per qualsiasi dubbio, contattate direttamente i canali ufficiali e affidatevi solo alle fonti istituzionali”.
La campagna è frutto della collaborazione tra la Polizia Locale, che ha fornito i contenuti basati sull’esperienza sul territorio, e il Servizio Informazione Istituzionale, Open Government e Comunicazione, che ha curato strumenti e diffusione. L’obiettivo è raggiungere più cittadini possibili attraverso media tradizionali, social, sito web, bus cittadini di Trieste Trasporti e display urbani.
Attenzione soprattutto agli anziani
Il progetto è rivolto in particolare alle persone anziane, spesso più esposte a questi rischi, ma non esclusivamente a loro. L’amministrazione insiste sul messaggio chiave: “È possibile riconoscere e difendersi dai tentativi di truffa”. È fondamentale denunciare e segnalare subito ogni episodio, contattando il 112 o il numero della Sala Operativa della Polizia Locale (040.366111) per consentire interventi rapidi ed efficaci.
Un ruolo decisivo nel progetto è stato quello di Vittorio Sgueglia della Marra, giornalista e direttore del Servizio Informazione Istituzionale. Ha ricordato come non esista più lo stereotipo del malvivente: oggi i truffatori assumono spesso un aspetto apparentemente affidabile e corretto, rendendo ancora più essenziale una capillare informazione alla cittadinanza.
