Fvg Bike Trail 2025: date, percorsi e novità della seconda edizione

Mancano pochi giorni alla partenza della seconda edizione di Fvg Bike Trail, la manifestazione ciclistica non competitiva che dal 4 al 7 settembre 2025 trasformerà il Friuli-Venezia Giulia in un palcoscenico internazionale del turismo lento. L’evento è organizzato da It Takes Two srl Società Benefit, con il supporto di Promoturismo Fvg, il patrocinio della Regione e del Comune di Udine e il sostegno di numerosi sponsor.

Udine sarà il punto di partenza e di arrivo di tre percorsi ad anello di 100, 235 e 375 chilometri, che toccheranno Cividale, Gorizia-Nova Gorica, Trieste, Grado e Aquileia.

I numeri dell’edizione 2025

Quest’anno gli iscritti sono 587, in crescita rispetto ai 475 del 2024. Il 20% proviene dal Fvg, il 58% da altre regioni italiane e il 22% dall’estero, con Austria e Germania in prima fila, seguite da Slovenia, Slovacchia, Svizzera, Inghilterra e persino dagli Stati Uniti.

Ben il 68% dei partecipanti è alla prima esperienza, conferma che la manifestazione sa attrarre un pubblico nuovo. Variegate anche le modalità di iscrizione: il 38% gareggerà in solitaria, il 25% in coppia e il 38% con amici.

La novità: il percorso Un-hundred

Tra le novità dell’edizione 2025 c’è il debutto del Fvg Bike Trail Un-hundred, tracciato di poco più di 100 km pensato soprattutto per i ciclisti della regione o per chi desidera vivere un’esperienza più breve. In programma il 7 settembre, partirà e arriverà al Castello di Udine e attraverserà località suggestive come Cividale del Friuli, il Collio, Tribil Inferiore, la Val Judrio e la pianura friulana, con anche un passaggio in Slovenia.

Le voci della città e degli organizzatori

Il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, sottolinea: “Il turismo lento e in bicicletta è una tendenza ormai affermata in tutta Europa, e il Friuli Venezia Giulia sa interpretarla al meglio. La Fvg Bike Trail unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio, offrendo esperienze autentiche e sostenibili”.

Sulla stessa linea Giacomo Miranda, ideatore e organizzatore dell’evento: “Siamo passati da 475 iscritti nel 2024 a 587 quest’anno, con oltre 180 mila chilometri percorsi nella prima edizione e feedback entusiasti. La crescita dimostra la forza del progetto”.

Quando lo sport incontra l’arte

La Fvg Bike Trail 2025 porta con sé anche un inedito dialogo con l’arte. Oltre alla tradizionale maglia da collezione firmata dall’artista Giorgio Celiberti, quest’anno Colnago ha realizzato due telai personalizzati della bici G4-X, decorati con l’opera Labirinto di sogni di Celiberti: autentiche opere d’arte in movimento che uniscono creatività e passione sportiva.

