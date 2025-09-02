Migranti stipati su un Suv, arrestato giovane georgiano al confine

Un 25enne georgiano è stato arrestato a Trieste con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo stava trasportando sette migranti turchi, tra cui un minorenne nascosto nel bagagliaio della sua Volkswagen Tiguan.

L’operazione si è conclusa nel primo pomeriggio di domenica, quando gli agenti della polizia slovena in borghese, in servizio con le autovetture della questura di Capodistria, hanno bloccato il giovane dopo un inseguimento a tutta velocità.

Il blitz nei pressi del confine

La vicenda è iniziata nei pressi di Crevatini, a ridosso del confine tra Slovenia e Italia. La polizia di frontiera slovena ha intimato l’alt alla Volkswagen Tiguan immatricolata in Germania – valore di mercato attorno ai 40mila euro – condotta dal georgiano. Sentendosi braccato, l’uomo ha scelto di non fermarsi e ha premuto sull’acceleratore in direzione dell’Italia.

Tre chilometri di fuga a tutta velocità

L’inseguimento è durato circa tre chilometri, lungo le strette strade periferiche di Muggia. L’auto ha sfrecciato fino alla rotonda di via Roma, dove le forze dell’ordine sono riuscite a chiudere ogni via di fuga. A quel punto, gli agenti sloveni sono scesi dalle vetture armi in pugno, intimando al georgiano di uscire dal mezzo.

La scoperta dei migranti

Una volta aperto il veicolo, gli agenti hanno trovato a bordo sette cittadini turchi che stavano tentando di entrare irregolarmente in Europa. Tra loro anche un minorenne nascosto nel bagagliaio, segno delle condizioni estreme e pericolose in cui i migranti erano costretti a viaggiare.

Conseguenze e accuse

Il georgiano è stato condotto in carcere a Trieste. Dovrà ora rispondere di trasporto illegale di migranti e rischia pene severe per aver messo a repentaglio la vita delle persone trasportate e per aver tentato la fuga. L’operazione conferma la collaborazione tra le autorità italiane e slovene nel contrasto ai traffici illegali lungo la fascia di confine.

