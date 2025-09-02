Nicolò Zaniolo bianconero: al Galatasaray 9 milioni per il riscatto

Ora è ufficiale: Nicolò Zaniolo vestirà la maglia dell’Udinese. L’ex Inter, Roma, Fiorentina, Atalanta e Aston Villa arriva dal Galatasaray con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Un talento da rilanciare

A 26 anni, dopo anni segnati da infortuni e scelte complicate, Zaniolo cerca una nuova occasione per tornare protagonista. Udine, da sempre terra di rilanci, potrebbe essere il contesto ideale per ritrovare fiducia e continuità.

Obiettivo Mondiale

Il sogno del centrocampista è rientrare nel giro azzurro e giocarsi le sue carte in vista del Mondiale americano del 2026. La sua rinascita passa dalla Dacia Arena, davanti ai tifosi bianconeri.

