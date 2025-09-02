Cronaca & AttualitàPordenoneRegione FVG
Pordenone, asfaltature su 17 km di strade regionali
La Regione FVG investe 2,5 milioni per asfaltare 17 km di strade nell’ambito di Pordenone. Lavori affidati a Nord Asfalti e coordinati dall’Edr: priorità alla sicurezza e alla qualità della viabilità
La Regione Friuli-Venezia Giulia investe 2,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade regionali nell’ambito di Pordenone. L’intervento, affidato a Nord Asfalti Srl e promosso dall’Ente di decentramento regionale (Edr), prevede la riqualificazione di circa 17 chilometri di rete stradale.
Le parole dell’assessore Amirante
«La sicurezza e la qualità della viabilità regionale sono una priorità costante – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante –. Con questo investimento garantiamo strade più moderne e sicure per cittadini, imprese e territori, proseguendo un piano che la Regione porta avanti con continuità».
Le strade interessate
Gli interventi toccheranno tratti strategici di diverse strade regionali, tra cui:
- SR 01 Val d’Arzino (Casarsa della Delizia, Valvasone-Arzene, Spilimbergo)
- SR 15 del Livenza (Prata di Pordenone)
- SR 22 della Val Cosa (Travesio, Castelnovo del Friuli)
- SR 27 Vivarina (Maniago, Valvasone-Arzene)
- SR 37 di Zoppola (San Martino al Tagliamento, Valvasone-Arzene, Zoppola)
- SR 39 di Fanna (Fanna)
- SR 45 di Cevraia e SR 46 di Orcenico (Zoppola)
- SR 57 di Campone (Clauzetto)
- SR 58 delle Grave (Valvasone-Arzene)
- SR 67 di San Cassiano (Brugnera)
Organizzazione dei cantieri e viabilità
Nei prossimi giorni l’Edr di Pordenone, in accordo con l’impresa esecutrice, predisporrà la pianificazione operativa dei cantieri. Ogni eventuale variazione alla viabilità sarà comunicata in anticipo per limitare i disagi agli automobilisti.
Un tassello del piano regionale
L’intervento rientra in un più ampio programma regionale che mira a migliorare mobilità, sicurezza e qualità delle infrastrutture in Friuli-Venezia Giulia, con particolare attenzione alla manutenzione delle strade secondarie e di collegamento tra i comuni.
