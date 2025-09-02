Pordenone, asfaltature su 17 km di strade regionali

La Regione Friuli-Venezia Giulia investe 2,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade regionali nell’ambito di Pordenone. L’intervento, affidato a Nord Asfalti Srl e promosso dall’Ente di decentramento regionale (Edr), prevede la riqualificazione di circa 17 chilometri di rete stradale.

Le parole dell’assessore Amirante

«La sicurezza e la qualità della viabilità regionale sono una priorità costante – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante –. Con questo investimento garantiamo strade più moderne e sicure per cittadini, imprese e territori, proseguendo un piano che la Regione porta avanti con continuità».

Le strade interessate

Gli interventi toccheranno tratti strategici di diverse strade regionali, tra cui:

SR 01 Val d’Arzino (Casarsa della Delizia, Valvasone-Arzene, Spilimbergo)

(Casarsa della Delizia, Valvasone-Arzene, Spilimbergo) SR 15 del Livenza (Prata di Pordenone)

(Prata di Pordenone) SR 22 della Val Cosa (Travesio, Castelnovo del Friuli)

(Travesio, Castelnovo del Friuli) SR 27 Vivarina (Maniago, Valvasone-Arzene)

(Maniago, Valvasone-Arzene) SR 37 di Zoppola (San Martino al Tagliamento, Valvasone-Arzene, Zoppola)

(San Martino al Tagliamento, Valvasone-Arzene, Zoppola) SR 39 di Fanna (Fanna)

(Fanna) SR 45 di Cevraia e SR 46 di Orcenico (Zoppola)

(Zoppola) SR 57 di Campone (Clauzetto)

(Clauzetto) SR 58 delle Grave (Valvasone-Arzene)

(Valvasone-Arzene) SR 67 di San Cassiano (Brugnera)

Organizzazione dei cantieri e viabilità

Nei prossimi giorni l’Edr di Pordenone, in accordo con l’impresa esecutrice, predisporrà la pianificazione operativa dei cantieri. Ogni eventuale variazione alla viabilità sarà comunicata in anticipo per limitare i disagi agli automobilisti.

Un tassello del piano regionale

L’intervento rientra in un più ampio programma regionale che mira a migliorare mobilità, sicurezza e qualità delle infrastrutture in Friuli-Venezia Giulia, con particolare attenzione alla manutenzione delle strade secondarie e di collegamento tra i comuni.

