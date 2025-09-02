Seguici su

Trieste, riconoscimento alla direttrice della Scuola Allievi Agenti di Polizia

A Trieste l’assessore Roberti e il governatore Fedriga hanno ringraziato la direttrice Cargnelutti della Scuola Allievi Agenti “Raiola”, istituzione nazionale che forma le nuove leve della Polizia dal 1962
Il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti insieme alla dott.ssa Antonella Cargnelutti
Trieste conferma il suo ruolo centrale nella formazione delle nuove leve della Polizia di Stato. L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività della Scuola Allievi Agenti “Vincenzo Raiola”, storica istituzione fondata nel 1962.

Durante un incontro in Regione, alla presenza anche del governatore Massimiliano Fedriga, Roberti ha ringraziato la direttrice Antonella Cargnelutti, che lascia l’incarico per il pensionamento, sottolineando i risultati ottenuti nei suoi oltre tre anni di guida a Trieste.

La Scuola, conosciuta a livello nazionale, continua a distinguersi per qualità della preparazione e per il numero crescente di iscritti, confermandosi un punto di riferimento per la sicurezza e la professionalità delle forze dell’ordine in Friuli-Venezia Giulia e in tutta Italia.

