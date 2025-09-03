Seguici su

Aquileia, consegnati 16 alloggi Ater: casa accessibile e quartiere green

Ad Aquileia consegnati 16 alloggi Ater e la nuova viabilità: 2,5 milioni tra fondi regionali e Ater. Case in classe A4 con pompe di calore e induzione. La Regione spinge su edilizia convenzionata per la fascia grigia; 389 domande in una settimana
1 ora fa

Il taglio del nastro alla consegna dei 16 alloggi Ater
Ad Aquileia, in via Roberto Costa, sono stati consegnati 16 nuovi alloggi Ater insieme alla nuova viabilità di accesso. L’intervento, completato e inaugurato ieri, 2 settembre, vale circa 2,5 milioni di euro ed è stato finanziato con fondi regionali (DGR 772/2018 – Programmazione 2019) e risorse Ater, nell’ambito della convenzione con il Comune.

Edilizia convenzionata e canoni sostenibili: il cambio di passo

«Vogliamo che l’edilizia convenzionata diventi la destinazione dei nuovi interventi Ater», ha sottolineato l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, spiegando l’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia a sostenere giovani coppie, lavoratori, nuclei a reddito medio-basso e pensionati con canoni sostenibili. Nel 2025 le risorse sono state concentrate su rigenerazione urbana e nuove costruzioni, per accompagnare le famiglie verso il mercato privato.

Fabbisogno in crescita, 389 domande in una settimana

A conferma della domanda abitativa, a una settimana dall’uscita del bando per la riqualificazione del patrimonio immobiliare destinato soprattutto agli affitti a canone convenzionato, sono già pervenute 389 domande: un segnale che orienta la nuova programmazione regionale.

Un progetto inserito nel tessuto urbano

Il complesso porta edilizia pubblica di qualità dentro la città: quattro edifici a due piani, tra villette e palazzine basse, con nuova viabilità innestata su corso Gramsci, marciapiedi, posti auto interni e predisposizione per una futura pista ciclabile. Un’operazione che coniuga inclusione urbana, sicurezza e mobilità dolce.

Efficienza energetica: alloggi in classe A4

Particolare attenzione alla sostenibilità: gli appartamenti sono in classe energetica A4, con impianti centralizzati e pompe di calore aria-acqua, riscaldamento a pavimento, predisposizione per la climatizzazione e piani cottura a induzione. Scelte che riducono i consumi e migliorano il comfort.

Una squadra istituzionale compatta

«È un risultato corale», ha rimarcato Amirante, grazie al lavoro di Regione, Ater e Comuni. Alla cerimonia erano presenti la presidente di Ater Udine, Vanessa Colosetti, e il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino. Contestualmente è stata intitolata la nuova strada comunale, segno dell’integrazione dell’intervento nella vita cittadina.

La Regione punta a quote stabili di edilizia convenzionata nei nuovi programmi e a semplificazioni mirate con interventi misurabili. Obiettivo: fare del Friuli-Venezia Giulia un luogo dove vivere, studiare e lavorare, offrendo prime case a condizioni eque e percorsi di autonomia abitativa.

