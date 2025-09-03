Punto Blu Lignano Pineta: quasi 1000 interventi nell’estate 2025

Si è chiusa con numeri significativi l’estate 2025 del Punto Blu di Lignano Pineta, la postazione di primo soccorso gratuito situata al civico 22 di Lungomare Kechler. Nei mesi estivi, la Sogit – Croce San Giovanni di Lignano ha effettuato quasi 1000 interventi, diventando un punto di riferimento fondamentale per turisti e residenti.

La struttura, dotata di defibrillatore e collegata al numero unico di emergenza 112, ha gestito casi di varia natura: dalle semplici misurazioni della pressione fino a episodi più complessi come colpi di calore, attacchi di panico, problemi cardiaci e traumi maggiori. I casi più seri sono stati trasferiti al Punto di primo intervento, mentre la maggior parte è stata risolta direttamente in sede.

Un presidio di salute per turisti e cittadini

La direzione della Sogit ha sottolineato come il servizio non si limiti al solo momento dell’emergenza. Quando necessario, infatti, gli operatori effettuano anche monitoraggi successivi, seguendo i pazienti direttamente negli alberghi o nelle abitazioni. Numerosi gli interventi che hanno riguardato anche i bagnanti provenienti dalla spiaggia di Riviera.

“Un servizio gratuito che contribuisce al benessere collettivo – spiegano dalla Sogit – perché non solo garantisce l’assistenza immediata, ma previene complicazioni e promuove la salute nel territorio, a beneficio dell’intera comunità turistica e non solo”.

Il sostegno della Società Lignano Pineta

Parole di apprezzamento sono arrivate anche da Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta. “Questa attività di primo soccorso – ha dichiarato – rende la spiaggia un luogo più sicuro, con interventi tempestivi per turisti e cittadini. È un servizio che riteniamo fondamentale per la tutela degli ospiti, che spesso scelgono Lignano Pineta anche per questa garanzia di sicurezza”.

Ardito ha poi ricordato l’impegno della società: ogni anno la collaborazione con la Sogit viene rinnovata con orgoglio, ospitando gratuitamente il personale presso il Punto Blu e fornendo un sostegno economico per assicurare la continuità di un servizio “davvero apprezzato sia dai vacanzieri che dai lignanesi”.

Un valore aggiunto per il turismo

Il bilancio finale dell’estate 2025 conferma il ruolo del Punto Blu come presidio di salute indispensabile per una località turistica di primo piano come Lignano Pineta. Oltre alla sicurezza, il servizio rappresenta un valore aggiunto per l’offerta complessiva della destinazione, contribuendo a rafforzarne l’attrattività e a garantire una vacanza serena a chi la sceglie.

