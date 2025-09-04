Pordenone, Emanuele Spiller prende il posto di Spinola al comando provinciale dei Carabinieri

PORDENONE – Il comando provinciale dei Carabinieri accoglierà presto un nuovo vertice. A guidarlo sarà il colonnello Emanuele Spiller, che subentra al colonnello Roberto Spinola, in servizio dal settembre 2022. La nomina segna una nuova fase per l’Arma sul territorio, con un ufficiale dalla lunga esperienza maturata in diverse realtà italiane.

La carriera e le esperienze in Italia

Il colonnello Spiller, 48 anni, vanta una formazione solida e un percorso ricco di incarichi prestigiosi. Laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna, ha iniziato la sua carriera dopo l’Accademia militare di Modena con il grado di tenente a Locri, in provincia di Reggio Calabria, presso l’Aliquota Radiomobile. Successivamente, da capitano, ha guidato la Compagnia di Valledoria in Sardegna, per poi essere trasferito nel 2009 a Cesenatico.

Venezia, Vicenza e Reggio Calabria: tappe fondamentali

Una parte importante della sua carriera si è sviluppata nel Nord Italia. Dopo un triennio al vertice della Compagnia di Vicenza, Spiller è approdato al comando del Reparto operativo provinciale di Venezia, che ha diretto per sei anni. Nel 2023 è tornato in Calabria, questa volta come capo ufficio del Comando provinciale di Reggio Calabria. Ora è pronto ad assumere il comando in Friuli-Venezia Giulia, riportando la sua esperienza in un territorio che già conosce.

Il ritorno al Nordest

Il colonnello Spiller, infatti, ha già guidato i militari dell’Arma del Friuli occidentale, esperienza che lo ha messo a diretto contatto con le esigenze di sicurezza del territorio regionale. La sua nuova nomina è accolta come un segnale di continuità e di rilancio per il presidio dell’Arma in provincia.

Il saluto al predecessore

Il nuovo comandante prende il posto di Roberto Spinola, che ha assunto l’incarico nel 2022 e che ha guidato il comando provinciale in un periodo particolarmente delicato, affrontando sfide complesse sul fronte della sicurezza pubblica. Con il cambio al vertice, l’Arma si prepara a un nuovo capitolo, nel segno della professionalità e della presenza costante al fianco della comunità.

