Trieste, bottiglie rotte e panico tra i clienti: arrestato un giovane

Un giovane di origini straniere è stato arrestato dalla Squadra volante della questura di Trieste dopo un episodio di violenza all’interno del ristobar Le Delizie, all’angolo tra via Rossini e via Filzi. L’uomo, entrato nel locale in pieno giorno, ha prima minacciato il personale pretendendo del vino, poi ha iniziato a danneggiare il bancone e a spaccare bicchieri e bottiglie.

Le minacce e il caos tra i clienti

Secondo il racconto di un dipendente, ancora scosso dall’accaduto, l’aggressore avrebbe detto: “Se non mi date da bere, spacco tutto”. Pochi istanti dopo è saltato sul bancone e ha iniziato a devastare il locale. Una bottiglia rotta è stata trasformata in un’arma, alimentando il panico tra i presenti.

Panico e fuga generale

Al momento dell’aggressione il ristobar era affollato da giovani e turisti. Alla vista della scena, i clienti sono fuggiti in fretta e furia, lasciando il personale da solo ad affrontare la situazione. “Sono andati via tutti, erano terrorizzati – racconta il dipendente – io ho cercato di fermarlo, ma sono stato colpito più volte”.

Il racconto del dipendente ferito

Il lavoratore, medicato al pronto soccorso di Cattinara per contusioni alla gamba e alla spalla, descrive così l’aggressore: “Lo conoscono tutti, non è una persona normale. È molto pericoloso”. La colluttazione ha lasciato segni evidenti, ma non gravi.

L’intervento della Polizia

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono arrivate le volanti della questura. Alcuni dipendenti hanno cercato di trattenere l’uomo fino all’arrivo degli agenti, che sono riusciti a immobilizzarlo e a trasferirlo in caserma a San Sabba. Da lì, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato nel carcere del Coroneo.

