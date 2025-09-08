Alex Ranghieri trionfa: quarto scudetto italiano nel beach volley

Non poteva esserci epilogo migliore per Alex Ranghieri al Campionato Italiano Assoluto 2025. L’atleta di Cordenons, in coppia con Manuel Alfieri, ha conquistato il titolo nazionale dopo una finale dominata contro Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, chiusa in due set con i parziali di 21-19 e 21-15. La vittoria è arrivata dopo 40 minuti intensi, regalando a Ranghieri il quarto scudetto della carriera.

I precedenti titoli di Ranghieri

Il curriculum del giocatore pordenonese si arricchisce così di un nuovo successo, dopo i trionfi di Catania 2014 e 2015 insieme a Daniele Lupo e Adrian Carambula, e quello di Caorle 2019 con Matteo Ingrosso. Una carriera costellata da grandi risultati, che conferma la sua costanza ai massimi livelli del beach volley italiano.

Un percorso tra alti e bassi

Il cammino di Alfieri e Ranghieri non è stato privo di difficoltà. Testa di serie del torneo, la coppia ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle pool iniziali: prima il successo netto contro Iurisci-Marini Da Costa (21-13, 21-16), poi la sconfitta al tie-break contro Lupo-Borraccino (21-18, 19-21, 15-10). Da quel momento in poi è iniziata la risalita, fatta di partite tiratissime e vinte con carattere.

Ottavi, quarti e semifinale

Negli ottavi di finale, Alfieri e Ranghieri hanno superato Podestà-Martino al tie-break (21-17, 19-21, 15-9). Nei quarti di finale è arrivata un’altra vittoria sofferta contro gli azzurri Cottafava-Dal Corso (21-19, 18-21, 15-13). La semifinale ha visto il riscatto personale contro Lupo-Borraccino, battuti in due set (21-16, 21-14).

La dedica e le emozioni di Ranghieri

Al termine della finale, Ranghieri ha voluto condividere l’emozione del successo:

“Non avrei potuto fare nulla senza Manuel. È stato un percorso fenomenale, il livello è altissimo. Bravi noi nonostante gli acciacchi. Era una gara che sentivo molto, e voglio dedicare questa vittoria a Paulo Roberto Moreira da Costa e a tutta la sua famiglia”.

Una dedica sentita che chiude una cavalcata memorabile, confermando il pordenonese tra i protagonisti assoluti del beach volley italiano.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook