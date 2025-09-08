Fontanafredda, inaugurata la nuova scuola materna: sicurezza sismica e spazi a misura di didattica

FONTANAFREDDA – Inaugurato il plesso scolastico paritario dell’infanzia, frutto di un intervento che unisce messa in sicurezza e ripensamento degli ambienti educativi. Presente al taglio del nastro l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, insieme al sindaco Michele Pegolo. Per l’esponente della Giunta, si tratta di “un investimento per la comunità e le famiglie”, segno concreto dell’attenzione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla qualità dei servizi locali.

Cosa è stato fatto

Il progetto ha riguardato principalmente:

Adeguamento sismico dell’edificio, per innalzare gli standard di sicurezza dei piccoli alunni e del personale;

dell’edificio, per innalzare gli standard di sicurezza dei piccoli alunni e del personale; Riprogettazione degli spazi didattici, per favorire metodologie contemporanee, flessibili e inclusive.

Spazi educativi ripensati

Aule, laboratori e aree comuni sono stati rimodulati per attività esperienziali, lavori per gruppi e momenti di socialità. La nuova organizzazione degli spazi punta a una didattica più moderna, capace di rispondere ai bisogni educativi di oggi e di valorizzare l’autonomia dei bambini.

Welfare e servizi per l’infanzia

Come sottolineato da Amirante, i servizi per l’infanzia costituiscono un pilastro delle politiche di welfare regionali: garantire offerta qualificata e sicura significa sostenere concretamente le giovani coppie, favorendo la conciliazione vita-lavoro e la tenuta demografica dei territori.

Fontanafredda, un segnale demografico positivo

Secondo l’assessore, Fontanafredda è tra i Comuni con il maggior aumento annuo di popolazione in regione: un dato in controtendenza rispetto al quadro nazionale. La realizzazione di infrastrutture scolastiche di qualità diventa così un elemento chiave per attrarre e mantenere le famiglie.

