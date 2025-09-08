Scooby salva kitesurfer a Barcola: cane eroe della Sics Trieste

Un episodio insolito e fortunatamente a lieto fine è avvenuto ai Topolini di Barcola, a Trieste. Durante un addestramento delle unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics) – sezione Trieste, i volontari hanno notato un kitesurfer in difficoltà. La mancanza di vento, unita alla corrente particolarmente forte, ha costretto il giovane sportivo a rientrare a riva nuotando, ma le energie sono venute meno.

Scooby entra in azione

A intervenire è stato Scooby, un golden retriever di tre anni, brevettato Sics. Grazie a uno speciale imbrago galleggiante, progettato per il massimo traino, il cane ha raggiunto il ragazzo e lo ha riportato in sicurezza a riva, trascinando con sé anche l’attrezzatura. Un gesto semplice ma decisivo, che ha mostrato l’importanza della presenza delle unità cinofile in spiaggia.

La presenza della Sics a Trieste

Le squadre della Sics sono attive a Barcola da quasi dieci anni, grazie a una convenzione con il Comune di Trieste. Non solo addestramento e simulazioni, ma anche attività di prevenzione e disponibilità concreta nei confronti dei bagnanti. Cani e conduttori diventano così un punto di riferimento per chi frequenta il litorale, con un ruolo prezioso sia in mare che a terra.

Le parole del presidente Esposito

“Da quasi 10 anni svolgiamo le nostre attività ai Topolini – ha ricordato il presidente e istruttore Emanuele Esposito – e ringraziamo l’assessore Lodi per il rinnovo della convenzione e la fiducia. Siamo sempre pronti a intervenire, ma soprattutto ci divertiamo con i nostri cani e costruiamo con loro un rapporto solido, che permette una vita sociale equilibrata e consapevole nella comunità”.

Un eroe a quattro zampe

Il salvataggio di Scooby rappresenta più di un intervento d’emergenza: è la dimostrazione della forza del legame uomo-cane, fatto di fiducia, addestramento e gioco. Una sinergia che trasforma questi animali in veri eroi a quattro zampe, capaci di garantire sicurezza e serenità a chi vive il mare.

