Confcooperative e TEC4I FVG guidano gli studenti verso l’impresa del futuro

Dal 1° al 10 settembre 2025 tre istituti superiori della provincia di Udine sono coinvolti nel percorso PCTO “Startup Cooperativo”, promosso da Confcooperative Alpe Adria insieme a TEC4I FVG, con il sostegno della Camera di Commercio Pordenone-Udine. L’iniziativa ha come protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico Copernico, del Liceo Percoto e dell’ISIS Paolino d’Aquileia di Cividale.

Dalla conoscenza di sé all’idea di impresa

Il programma propone un viaggio formativo ed esperienziale che parte dall’autoconsapevolezza e arriva allo sviluppo di una vera e propria idea di business. Obiettivo del progetto è duplice: da un lato, avvicinare i giovani alla cultura cooperativa e al valore dell’impresa mutualistica, dall’altro guidarli attraverso le fasi di creazione di un progetto imprenditoriale, dalla definizione dell’idea fino alla comunicazione.

La sfida finale

Il percorso culminerà con la presentazione delle idee di business davanti a una platea di rappresentanti del mondo scolastico e imprenditoriale. Le proposte più promettenti potranno concorrere a POPRI, la competizione internazionale che valorizza le capacità imprenditoriali dei giovani nell’area EUSAIR.

Il commento di Confcooperative

«Lo strumento dell’elaborazione di idee di business con il supporto di TEC4I FVG e di Confservizi Fvg – sottolinea Serena Mizzan, presidente di Confcooperative Alpe Adria – è un modello innovativo di esperienza sul campo. Permette agli studenti di confrontarsi con il modello cooperativo e con le sfide dell’essere imprenditori, in un contesto stimolante e vicino alla realtà».

TEC4I FVG, 25 anni al servizio dell’innovazione

Partner del progetto, TEC4I FVG mette a disposizione la propria esperienza venticinquennale a sostegno della nuova imprenditorialità. «Investire sui giovani e stimolare la loro capacità di fare impresa – spiega Ilenia Grassato, responsabile Nuove imprese e Finanza Agevolata di TEC4I FVG – è il modo migliore per costruire un futuro competitivo e inclusivo per il territorio».

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook