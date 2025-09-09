Seguici su

Inaugurata la Casa del Made in Italy a Trieste, sportello unico per imprese e cittadini del FVG

A Trieste inaugurata la Casa del Made in Italy nel Palazzo delle Poste: sportello unico per promozione, tutela e supporto alle imprese del Friuli-Venezia Giulia. Presenti Urso, Ciriani e Scoccimarro con Fedriga
Il taglio del nastro per la Casa del Made in Italy di Trieste
È stata inaugurata a Trieste, all’interno del Palazzo delle Poste in piazza Vittorio Veneto, la Casa del Made in Italy: uno sportello unico che offre risposte chiare e rapide a imprese e cittadini. L’obiettivo è promuovere, valorizzare e tutelare il Made in Italy in Friuli-Venezia Giulia, coordinando servizi e azioni con gli altri enti pubblici.

Interlocutori unici e affidabili

Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come la nuova struttura metta a disposizione interlocutori unici e affidabili, capaci di fornire supporto operativo e informazioni per lo sviluppo delle attività economiche. Un tassello che rafforza l’ecosistema regionale dell’impresa e dell’innovazione.

Il governatore della Regione Massimiliano Fedriga durante l’inaugurazione della Casa del Made in Italy di Trieste

Il ruolo del Governo e la presenza dei Ministri

L’iniziativa, fortemente voluta dal Governo, è stata promossa dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, presente all’inaugurazione. All’evento hanno partecipato anche il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, a testimonianza di una sinergia istituzionale orientata alla crescita.

Cosa offre la Casa del Made in Italy

La struttura funge da sportello territoriale per:

  • Promozione del tessuto produttivo e delle filiere locali;
  • Supporto alle imprese (orientamento su bandi, incentivi, internazionalizzazione, tutela del marchio);
  • Analisi e monitoraggio dei mercati per aiutare PMI e startup a leggere trend e opportunità;
  • Tutela del Made in Italy contro pratiche scorrette e fenomeni di italian sounding.
Un altro momento dell'inaugurazione

Ecosistema regionale: strumenti già attivi

Fedriga ha ricordato gli strumenti messi in campo dalla Regione: Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per accompagnare le aziende tra incentivi e servizi, e Select FVG per attrarre investimenti e favorire l’insediamento di grandi player, PMI e startup innovative. La Casa del Made in Italy si integra con queste realtà, creando un percorso più semplice e coordinato per chi fa impresa.

Trieste hub strategico per il Made in Italy

La collocazione nel cuore di Trieste conferma la vocazione della città come porta dell’Est Europa e snodo logistico per export e supply chain. La nuova sede punta a valorizzare distretti e specializzazioni del FVG, promuovendo innovazione, qualità e sostenibilità lungo l’intera filiera.

