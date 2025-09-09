San Quirino, 40enne ubriaco si schianta contro un palo della luce

Serata di paura a San Quirino nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 settembre. Un 40enne di nazionalità rumena ha perso il controllo della propria auto lungo via Napoleone Aprilis, finendo la corsa contro un palo della luce. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli né persone.

L’impatto contro il palo della luce

Secondo i rilievi dei carabinieri intervenuti sul posto, il veicolo è finito fuori strada centrando in pieno un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato particolarmente violento, ma il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo, riportando solo un grande spavento.

I controlli dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sacile, che hanno immediatamente avviato i controlli di rito. L’automobilista è stato sottoposto ad alcoltest, come previsto dalla normativa vigente.

Un tasso alcolemico fuori controllo

L’esito dell’esame ha lasciato pochi dubbi: il 40enne guidava con un tasso alcolemico pari a 1,83 grammi per litro, quasi quattro volte oltre il limite consentito dal Codice della Strada, fissato a 0,5 g/l.

Denuncia e ritiro della patente

Alla luce dei risultati, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Contestualmente, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. Le autorità hanno inoltre avviato gli accertamenti previsti per la gestione dell’incidente e la sostituzione del palo danneggiato.

