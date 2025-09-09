Tentato furto a Povoletto, ladri messi in fuga dall’allarme

È durato pochissimo il tentativo di alcuni malviventi di introdursi nella sede della Nordutensili di Povoletto, nella notte tra ieri e oggi. Durante il tentativo di effrazione è scattato l’allarme anti-intrusione, che ha immediatamente richiamato sul posto la ditta di sicurezza privata incaricata di controllare lo stabilimento.

L’intervento delle forze dell’ordine

A seguito della segnalazione, il personale della vigilanza ha allertato i carabinieri della stazione di Tricesimo, intervenuti sul posto. I ladri, vistisi scoperti, si sono rapidamente dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono ora affidate ai militari della stazione di Remanzacco, competente per territorio, che cercheranno di ricostruire l’accaduto e di risalire ai responsabili.

Obiettivo: materiali di valore

La Nordutensili propone un catalogo con oltre 250 articoli, tra cui acciai pregiati come il Kss (ad alto tenore di cromo) e l’Hss (acciaio super rapido). Si tratta di materiali di notevole valore economico, che avrebbero potuto costituire l’obiettivo della banda.

Precedenti simili in provincia

L’episodio richiama alla mente quanto accaduto di recente a Pavia di Udine, dove, tra il 23 e il 25 agosto, si erano verificati due furti analoghi. In quell’occasione, i ladri avevano preso di mira la Generalutensili, riuscendo a sottrarre cilindri e frese in acciaio super rapido. Per trasportare la refurtiva era stato addirittura utilizzato un furgone rubato, poi ritrovato abbandonato nelle campagne.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine non escludono che possa trattarsi di una stessa banda specializzata in colpi ai danni di aziende metalmeccaniche e di utensileria, attratta dal valore dei materiali custoditi. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per verificare eventuali collegamenti e individuare i responsabili.

