Aviano, dopo la riqualificazione riapre la scuola dell’infanzia Arcobaleno

Riapre ad Aviano la scuola dell’infanzia Arcobaleno dopo lavori da oltre 1 mln €. Amirante: “Un modello virtuoso per edilizia scolastica, sicurezza e servizi integrati per famiglie e comunità”
1 ora fa

Bimbi a scuola
Bimbi a scuola (© Depositphotos)

La comunità di Aviano festeggia la riapertura della scuola dell’infanzia Arcobaleno, completamente rinnovata grazie a un importante intervento di ammodernamento e messa in sicurezza sismica. L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha partecipato al Visit Day organizzato dal Comune, sottolineando come l’opera rappresenti un segnale concreto di attenzione verso i bambini, le famiglie e il futuro del territorio.

Un progetto da oltre un milione di euro

I lavori sono stati possibili grazie a un investimento complessivo superiore al milione di euro, finanziato con fondi del Pnrr, risorse locali e un contributo di circa 20mila euro del bando regionale per l’acquisto degli arredi. A questi si aggiungono ulteriori fondi della Regione destinati alla vicina scuola media, dove è già in corso un nuovo cantiere.

L'assessore regionale Cristina Amirante al taglio del nastro della rinnovata scuola dell'infanzia Arcobaleno ad Aviano

Un esempio di efficienza e programmazione

Secondo Amirante, Aviano si distingue come modello virtuoso non solo per la qualità delle opere realizzate, ma anche per la capacità di rispettare i tempi previsti e di pianificare in modo efficace. “Si tratta di elementi fondamentali quando si parla di edilizia scolastica, sicurezza e investimenti pubblici” ha ribadito l’assessore.

Un polo educativo e sociale integrato

La scuola Arcobaleno è parte di un più ampio polo educativo e sociale che comprende la nuova scuola media, l’asilo nido (sostenuto da un contributo regionale di 80mila euro), la biblioteca comunale e gli impianti sportivi. Un’organizzazione che permette di offrire servizi integrati, accessibili e di qualità, semplificando la vita delle famiglie e migliorando il benessere della comunità.

L'assessore regionale Cristina Amirante con il sindaco di Aviano, Paolo Tassan Zanin

Una visione di sviluppo per il territorio

Ringraziando l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Tassan Zanin e la comunità scolastica, Amirante ha evidenziato come questa esperienza rappresenti la visione della Regione: un Friuli-Venezia Giulia attrattivo, con scuole moderne e sicure, servizi educativi di alto livello e spazi adatti a crescere i figli, in grado di favorire anche una più equilibrata crescita demografica.

