Aviano, dopo la riqualificazione riapre la scuola dell’infanzia Arcobaleno

La comunità di Aviano festeggia la riapertura della scuola dell’infanzia Arcobaleno, completamente rinnovata grazie a un importante intervento di ammodernamento e messa in sicurezza sismica. L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha partecipato al Visit Day organizzato dal Comune, sottolineando come l’opera rappresenti un segnale concreto di attenzione verso i bambini, le famiglie e il futuro del territorio.

Un progetto da oltre un milione di euro

I lavori sono stati possibili grazie a un investimento complessivo superiore al milione di euro, finanziato con fondi del Pnrr, risorse locali e un contributo di circa 20mila euro del bando regionale per l’acquisto degli arredi. A questi si aggiungono ulteriori fondi della Regione destinati alla vicina scuola media, dove è già in corso un nuovo cantiere.

Un esempio di efficienza e programmazione

Secondo Amirante, Aviano si distingue come modello virtuoso non solo per la qualità delle opere realizzate, ma anche per la capacità di rispettare i tempi previsti e di pianificare in modo efficace. “Si tratta di elementi fondamentali quando si parla di edilizia scolastica, sicurezza e investimenti pubblici” ha ribadito l’assessore.

Un polo educativo e sociale integrato

La scuola Arcobaleno è parte di un più ampio polo educativo e sociale che comprende la nuova scuola media, l’asilo nido (sostenuto da un contributo regionale di 80mila euro), la biblioteca comunale e gli impianti sportivi. Un’organizzazione che permette di offrire servizi integrati, accessibili e di qualità, semplificando la vita delle famiglie e migliorando il benessere della comunità.

Una visione di sviluppo per il territorio

Ringraziando l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Tassan Zanin e la comunità scolastica, Amirante ha evidenziato come questa esperienza rappresenti la visione della Regione: un Friuli-Venezia Giulia attrattivo, con scuole moderne e sicure, servizi educativi di alto livello e spazi adatti a crescere i figli, in grado di favorire anche una più equilibrata crescita demografica.

