Gruppo Kayak Canoa Cordenons, ori e podi al Lago di Caldonazzo

Il Lago di Caldonazzo ha fatto da cornice alla 18ª Finale Nazionale Canoagiovani e al tradizionale Meeting delle Regioni, una manifestazione che ha visto in gara 846 atleti tra i 9 e i 14 anni provenienti da tutta Italia. A questi si sono aggiunti 385 canoisti nelle prove dedicate ai comitati regionali, rendendo l’appuntamento uno dei più importanti nel panorama giovanile della canoa.

I successi del Gruppo Kayak Canoa Cordenons

Il Gruppo Kayak Canoa Cordenons, affiliato al Centro sportivo provinciale Libertas di Pordenone, è tornato a casa con un medagliere di grande prestigio. Grazie alle prestazioni dei singoli alfieri, la società ha portato a Cordenons ben cinque ori, oltre a numerosi argenti e bronzi.

Boer e Maruccia sugli scudi

Protagonista assoluta della spedizione è stata Erica Boer (Allieve B), che ha conquistato tre medaglie d’oro: nel K4 200 metri, nella staffetta K1 4×200 e nel Sup 200 metri. Non paga, ha aggiunto al bottino anche un bronzo nei 2000 metri, dimostrando grande versatilità.

Ottime prove anche per Sofia Maruccia (Allieve A), vincitrice dell’oro nel Sup 200 metri e quarta nel K1 200, a un passo dal podio.

Le medaglie degli allievi maschi

Nel settore maschile si è distinto Edoardo Sist, che ha conquistato un argento nel Sup 200 e un bronzo nel K2 200, chiudendo poi quarto nel K1 200.

Brillante anche Paolo Biasotto, secondo nei 2000 K1 e quarto nella staffetta Allievi B insieme a Federico Rigo e Tommaso Misan.

Da segnalare inoltre la vittoria di Lorenzo Bortolus nel Sup 200 metri Cadetti, e il bronzo di Davide Pilosio nella stessa categoria (Cadetti B).

Le parole del maestro Baron

A tirare le fila della spedizione è stato il maestro Mauro Baron, anima del gruppo, che si è detto estremamente soddisfatto: «Torniamo dalla finale Canoagiovani di Caldonazzo con la certezza che c’è futuro per i nostri giovani canoisti».

