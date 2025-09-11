Export FVG in crescita nel primo semestre 2025: cantieristica locomotiva (+35,8%), bene alimentari ed elettrico

Secondo un’elaborazione Ires FVG su dati Istat, il valore delle vendite estere regionali passa da 9,9 a 10,5 miliardi di euro (+650 milioni, +6,6%). Una dinamica tra le più vivaci a livello nazionale: meglio fanno solo Lazio (+17,4%), Toscana (+11,8%) e Abruzzo (+10,1%).

Nel contesto macro, l’Italia avanza del +2,1%, mentre il Nordest flette -0,5% (Trentino-Alto Adige -0,8%, Veneto -1,3%, Emilia-Romagna -1,4%). Sul fronte degli acquisti dall’estero si osserva stabilità (import -0,4%), con un avanzo commerciale che sale da 4,4 a 5,1 miliardi (+15%).

Cantieristica navale: la locomotiva del semestre

Determinante l’apporto della cantieristica navale, settore storicamente volatile per la concentrazione di grandi consegne: l’export di navi e imbarcazioni passa da 1,7 a oltre 2,3 miliardi (+35,8%).

Anche al netto del comparto, l’export FVG resterebbe lievemente positivo (+0,5%), a conferma di una crescita non solo monocliente.

Gli altri settori: doppia cifra per alimentari ed elettrico

Tra i settori di specializzazione regionali spiccano:

Meccanica strumentale : +8,8%

: Mobili : +7,4%

: Prodotti alimentari e bevande : +12%

: Apparecchi elettrici: +12,7%

Più debole la metallurgia (-2,2%). Netta contrazione per il perimetro computer–elettronica–ottica (-62%), con un impatto riconducibile in particolare all’area giuliana.

Geografia interna: Trieste vola, bene Pordenone e Udine

La spinta della cantieristica si riflette soprattutto su Trieste (+65,8%). Di contro, l’Isontino segna una flessione importante (-64%). Segnali positivi anche da Pordenone (+5,5%) e Udine (+3,1%).

Dove vendiamo: boom Germania, bene USA, giù Regno Unito

Sul piano delle destinazioni:

Germania : +92,2% (oltre +1 miliardo rispetto al primo semestre 2024 ), trainata dalla cantieristica (attribuzione legata al Paese dell’armatore).

: (oltre rispetto al primo semestre ), trainata dalla (attribuzione legata al Paese dell’armatore). Stati Uniti : +12,8% ( +210 milioni ), ancora con contributo della cantieristica .

: ( ), ancora con contributo della . Regno Unito: -60,4%, riflesso del diverso calendario di consegne di navi e imbarcazioni.

Nel dettaglio USA, oltre alle navi si segnalano: macchinari +18,6%, alimentari +17,3%; in calo mobili -6,8% e soprattutto siderurgia -53,4%.

Lettura d’insieme

La fotografia del semestre indica un sistema export regionale dinamico, sostenuto da un campione mondiale come la cantieristica ma diffuso anche in meccanica, arredo, alimentare e apparecchi elettrici. La tenuta dell’avanzo commerciale e la diversificazione settoriale e geografica restano i punti di forza, pur con criticità nell’elettronica/ottica e in alcuni mercati.

