Udine, Recruiting Day a Città Fiera: 90 posti e 42 aziende in cerca

Novanta opportunità di lavoro, 42 realtà coinvolte e un obiettivo chiaro: incrociare domanda e offerta. È il senso del Recruiting Day promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia insieme al Centro Commerciale Città Fiera di Udine, in calendario giovedì 9 ottobre.

Scadenze e come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi entro il 28 settembre tramite la pagina dedicata sul portale regionale. Il 9 ottobre, negli spazi di Città Fiera (Udine), i candidati potranno incontrare direttamente le aziende e sostenere i colloqui con i responsabili HR.

I settori che assumono

Le posizioni aperte coprono un ventaglio ampio di competenze:

Vendita e retail : addetti alle vendite per grandi e piccoli marchi della galleria;

: per grandi e piccoli marchi della galleria; Ristorazione : camerieri , cuochi , responsabili di sala;

: , , GDO : operatori per i reparti della grande distribuzione;

: operatori per i reparti della Servizi : magazzinieri , addetti all’infopoint;

: , Logistica : profili per la gestione dei flussi e del magazzino;

: profili per la gestione dei flussi e del magazzino; Farmacia : farmacisti;

: Automotive: meccanici e gommisti.

Obiettivo: lavoro più vicino alle persone

Come sottolineato dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, l’iniziativa nasce per sostenere le attività commerciali del centro e facilitare inserimenti mirati. «Questa è l’ultima di una serie di Recruiting Day riusciti – ha evidenziato – che confermano la volontà della Regione di favorire l’accesso al lavoro, mettere in rete imprese e cittadini e valorizzare le potenzialità del territorio».

Perché partecipare

Il Recruiting Day rappresenta un’occasione unica per sostenere selezioni rapide e mirate, grazie agli incontri face to face con i recruiter. L’ampia gamma di profili disponibili permette di valutare diverse possibilità contrattuali e professionali, mentre il confronto diretto con chi assume offre l’opportunità di orientarsi meglio e capire quale ruolo risponde alle proprie competenze. A tutto questo si aggiunge il valore della territorialità: le posizioni sono legate al contesto di Udine e dintorni, con un impatto positivo sull’occupazione e sullo sviluppo locale.

Consigli pratici per i candidati

Aggiorna il CV (puntando su esperienze e competenze chiave);

(puntando su esperienze e competenze chiave); Porta copie stampate e una versione digitale su chiavetta/smartphone;

e una su chiavetta/smartphone; Prepara una presentazione di 60 secondi su chi sei, cosa sai fare e cosa cerchi;

su chi sei, cosa sai fare e cosa cerchi; Abbigliamento professionale e puntualità all’appuntamento.

