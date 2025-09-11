Economia & LavoroRegione FVG
Udine, Recruiting Day a Città Fiera: 90 posti e 42 aziende in cerca
Recruiting Day a Udine il 9 ottobre: 90 posti, 42 aziende. Candidature entro il 28 settembre sul portale regionale
Novanta opportunità di lavoro, 42 realtà coinvolte e un obiettivo chiaro: incrociare domanda e offerta. È il senso del Recruiting Day promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia insieme al Centro Commerciale Città Fiera di Udine, in calendario giovedì 9 ottobre.
Scadenze e come candidarsi
Per partecipare alle selezioni è necessario candidarsi entro il 28 settembre tramite la pagina dedicata sul portale regionale. Il 9 ottobre, negli spazi di Città Fiera (Udine), i candidati potranno incontrare direttamente le aziende e sostenere i colloqui con i responsabili HR.
I settori che assumono
Le posizioni aperte coprono un ventaglio ampio di competenze:
- Vendita e retail: addetti alle vendite per grandi e piccoli marchi della galleria;
- Ristorazione: camerieri, cuochi, responsabili di sala;
- GDO: operatori per i reparti della grande distribuzione;
- Servizi: magazzinieri, addetti all’infopoint;
- Logistica: profili per la gestione dei flussi e del magazzino;
- Farmacia: farmacisti;
- Automotive: meccanici e gommisti.
Obiettivo: lavoro più vicino alle persone
Come sottolineato dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, l’iniziativa nasce per sostenere le attività commerciali del centro e facilitare inserimenti mirati. «Questa è l’ultima di una serie di Recruiting Day riusciti – ha evidenziato – che confermano la volontà della Regione di favorire l’accesso al lavoro, mettere in rete imprese e cittadini e valorizzare le potenzialità del territorio».
Perché partecipare
Il Recruiting Day rappresenta un’occasione unica per sostenere selezioni rapide e mirate, grazie agli incontri face to face con i recruiter. L’ampia gamma di profili disponibili permette di valutare diverse possibilità contrattuali e professionali, mentre il confronto diretto con chi assume offre l’opportunità di orientarsi meglio e capire quale ruolo risponde alle proprie competenze. A tutto questo si aggiunge il valore della territorialità: le posizioni sono legate al contesto di Udine e dintorni, con un impatto positivo sull’occupazione e sullo sviluppo locale.
Consigli pratici per i candidati
- Aggiorna il CV (puntando su esperienze e competenze chiave);
- Porta copie stampate e una versione digitale su chiavetta/smartphone;
- Prepara una presentazione di 60 secondi su chi sei, cosa sai fare e cosa cerchi;
- Abbigliamento professionale e puntualità all’appuntamento.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login