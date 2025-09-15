Cronaca & AttualitàRegione FVG
Divise nuove per i cori parrocchiali, in FVG bando da 200mila euro
Bando FVG da 200mila euro per divise dei cori parrocchiali: contributo 100% tra 500 e 10.000 euro. Domande su IOL dall’1 al 30 ottobre 2025, procedura a sportello e pagamenti entro il 30 dicembre 2025
Valorizzare i cori del territorio significa tutelare una tradizione viva. La Regione Friuli-Venezia Giulia stanzia 200mila euro per finanziare al 100% l’acquisto di nuove divise per i complessi corali che operano prevalentemente presso le parrocchie. Il vicegovernatore con delega a Sport e Cultura, Mario Anzil, sottolinea che le divise «rappresentano identità, spirito corale e impegno condiviso», non un semplice dettaglio estetico.
Chi può beneficiare del contributo
Il bando è riservato a soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano tra i fini statutari l’attività corale e svolgano la propria attività principalmente in ambito parrocchiale. Obiettivo: uniformare l’immagine dei cori, favorire la riconoscibilità durante celebrazioni ed eventi e rafforzare il senso di appartenenza della comunità.
Quanto finanzia il bando
-
Intensità: contributo pari al 100% della spesa ammessa
-
Importo per progetto: da 500 a 10.000 euro
-
Erogazione: possibile in unica soluzione anticipata
Quando, come presentare domanda e tempi di pagamento
Le richieste si presentano esclusivamente online tramite il sistema IOL – Istanze On Line dal 1° al 30 ottobre 2025.
La procedura è a sportello: le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse.
Lo stanziamento complessivo è di 200mila euro. La liquidazione dei contributi è programmata entro il 30 dicembre 2025, garantendo ai cori tempi certi per l’acquisto delle divise.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login