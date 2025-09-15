Friuli-Venezia Giulia su Fortnite: scenari 3D dal 20 settembre

Dal 20 settembre il Friuli-Venezia Giulia sarà la prima regione italiana visitabile su Fortnite, uno dei videogiochi più seguiti al mondo. La notizia è stata annunciata dal governatore Massimiliano Fedriga insieme all’amministratore delegato di Novo Esports, Emanuele Acerbis.

Gli utenti potranno muoversi in scenari ispirati a Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, ricostruiti in 3D e inseriti nell’estetica tipica del gioco.

Fedriga: “Un nuovo modo di fare promozione”

“Siamo la prima regione in Italia che si presenta e si sponsorizza attraverso un videogioco come Fortnite – ha sottolineato Fedriga – che è uno dei più seguiti al mondo. Con l’ambientazione del Friuli-Venezia Giulia sarà organizzato anche un torneo a Milano, con uno stand dedicato alla nostra regione. Penso che questo sia un nuovo modo di esplorare la promozione, particolarmente interessante e vicino alle nuove generazioni”.

Un torneo con premio speciale

Il torneo avrà come palcoscenico Milano, dove i gamer potranno sfidarsi all’interno delle mappe che riproducono il FVG.

I primi cinque classificati si aggiudicheranno un soggiorno nei pressi di Tarvisio, una delle località montane più note e suggestive della regione. Un’occasione per trasformare il gioco virtuale in un’esperienza reale di scoperta del territorio.

Acerbis: “Replicati elementi distintivi in 3D”

A spiegare il lavoro di progettazione è stato l’ad di Novo Esports: “Per ogni città abbiamo identificato elementi distintivi, ricreati in 3D, mantenendo lo stile tipico del gioco. Abbiamo cercato di replicare il più fedelmente possibile la regione, con l’obiettivo di far conoscere al pubblico di Fortnite il Friuli-Venezia Giulia e le sue bellezze”.

Turismo e innovazione

Il progetto segna un punto di svolta nel marketing turistico: mai prima d’ora una regione italiana aveva scelto un videogioco globale per raccontarsi.

Il Friuli-Venezia Giulia punta così a intercettare un target giovane e internazionale, appassionato di gaming, trasformando il mondo virtuale in una porta di accesso al reale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook