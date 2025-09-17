Eagles Cividale, presentate le nuove maglie della squadra di calcio a 5

Le Eagles Futsal Cividale, squadra che milita nel campionato nazionale di Serie B di calcio a 5, hanno presentato le nuove maglie ufficiali in un evento che ha visto la partecipazione delle istituzioni regionali. Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come il gesto di portare sulla divisa i simboli e l’identità del territorio rappresenti non solo un valore sportivo, ma anche un forte legame con la comunità.

Sport come veicolo di identità

“Quando una società diventa ambasciatrice della propria comunità – ha dichiarato Fedriga – non soltanto attraverso i successi agonistici ma anche attraverso la maglia che racconta la storia del territorio, si rafforza il senso di appartenenza e si consolida il legame tra sport e comunità”.

All’incontro era presente anche Christian Vaccher, vice presidente vicario del Comitato regionale Fgci della Lega nazionale dilettanti, a testimonianza del supporto istituzionale verso una realtà che cresce anno dopo anno.

Benefici dello sport sulla salute

Il governatore ha ribadito come la pratica sportiva vada oltre la competizione, assumendo un ruolo centrale nella prevenzione e nel benessere collettivo. Studi internazionali confermano che l’attività fisica costante contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone, generando benefici non solo individuali ma anche sociali.

Friuli-Venezia Giulia, una regione che investe nello sport

Fedriga ha inoltre evidenziato come il Friuli-Venezia Giulia sia la regione italiana che più investe nello sport, sostenendo le società e incentivando la partecipazione a tutte le età. La risposta delle comunità e delle famiglie, con tanti giovani che scelgono di avvicinarsi alle associazioni sportive, è considerata un patrimonio prezioso da coltivare.

“Dobbiamo continuare a rafforzare questo legame, perché lo sport significa crescita, inclusione e futuro”, ha concluso il governatore.

