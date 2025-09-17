Gorizia, nuovo pullmino Anffas: quattro posti carrozzina e più integrazione socio-sanitaria

Un nuovo pullmino Anffas Gorizia entra in servizio per migliorare la risposta socio-sanitaria sul territorio. Il veicolo, acquistato con il sostegno della Regione e di altri finanziatori pubblici e privati, è dotato di dispositivi di ultima generazione e può trasportare fino a quattro persone in carrozzina in totale sicurezza, come certificato dai crash test effettuati in fase di omologazione.

Riccardi: “Alleanza tra istituzioni e terzo settore”

All’inaugurazione è intervenuto l’assessore alla Salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi, sottolineando che per raggiungere risultati concreti “non bastano le sole risorse e professionalità sanitarie”. Serve una “alleanza che valorizzi il principio di sussidiarietà e le potenzialità dell’integrazione socio-sanitaria”, mettendo a disposizione strumenti e mezzi che consentano agli operatori di lavorare al meglio, soprattutto nelle aree marginali.

Sicurezza e accessibilità al centro

Il mezzo rientra in una strategia regionale che punta a standard qualitativi elevati per la mobilità delle persone più fragili. Pedane, ancoraggi certificati e soluzioni di accesso rapido permettono una fruizione agevole e rispettosa della dignità degli utenti. La possibilità di quattro posti carrozzina rende il servizio più efficiente nei tragitti collettivi verso centri diurni, strutture sanitarie e attività sociali.

Perché è una buona notizia per gli utenti e le famiglie

Con più posti carrozzina, tecnologie di sicurezza certificate e un coordinamento sanità-sociale più solido, il nuovo servizio riduce i tempi di spostamento e ottimizza le uscite verso cure e attività e alleggerisce il carico sulle famiglie, ampliando l’accesso a terapie, scuola, lavoro e socialità.

Integrazione socio-sanitaria: la cornice normativa

Riccardi ha ricordato come, con la legge sulla disabilità del 2022, in Friuli-Venezia Giulia sia stata vinta una “sfida culturale”: l’allargamento delle competenze strutturali delle Aziende sanitarie ha consolidato un modello capace di garantire la migliore integrazione socio-sanitaria possibile. Direzioni generali e socio-sanitarie delle tre Aziende della regione hanno acquisito le competenze necessarie per rispondere in modo più tempestivo e appropriato alle esigenze del mondo della disabilità.

Indicatori in miglioramento

Nel suo intervento l’assessore ha evidenziato anche un dato di scenario: l’aspettativa di vita in Friuli-Venezia Giulia è tornata ai livelli pre-Covid. Un risultato confortante, frutto del lavoro congiunto di istituzioni, ricerca e professionisti della sanità, che invita a non abbassare la guardia e a proseguire nel rafforzamento dei servizi di prossimità.

Un progetto di comunità

L’inaugurazione del pullmino è stata anche l’occasione per ribadire la centralità del terzo settore e del volontariato. “Possiamo centrare questi risultati solo con uno sforzo comune tra istituzioni, professionisti, privati e associazioni”, ha rimarcato Riccardi. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, Mario Brancati, presidente di Anffas Gorizia, e Silvana Romano, assessore del Comune di Gorizia: una rete territoriale che, lavorando insieme, potenzia inclusione, autonomia e qualità della vita.

