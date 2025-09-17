Seguici su

AnimaliGorizia

Zanzare infette, confermato caso di West Nile in provincia di Gorizia

Accertato un caso di West Nile a San Canzian d’Isonzo: avviata la disinfestazione entro 200 metri dall’abitazione coinvolta
Avatar

Pubblicato

58 minuti fa

il

Zanzara - Caso West Nile Gorizia
Zanzara ( © Depositphotos)

Un caso di West Nile è stato confermato dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) all’interno di un’abitazione di via Fratelli Cervi 11 a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia. La notizia, datata 12 settembre, è stata diffusa solo nel pomeriggio di ieri. L’azienda sanitaria ha annunciato che questa sera, alle 21, verrà effettuata una disinfestazione nel raggio di 200 metri dall’abitazione.

Per approfondire:

I protocolli attivati

L’intervento rientra nelle misure previste dal Piano Regionale 2025 per la prevenzione e il controllo delle arbovirosi. Asugi ha spiegato che, come da protocollo, è stato organizzato un sopralluogo nella zona interessata e sono stati attivati i protocolli nazionali ed internazionali per contenere eventuali rischi.

Come si trasmette la malattia

La West Nile viene trasmessa agli esseri umani e agli animali attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex, comunemente note come zanzare comuni. Queste sono attive soprattutto tra il tramonto e l’alba, nel periodo che va dalla primavera all’autunno. È importante sottolineare che non si trasmette da persona a persona e che la maggior parte delle infezioni risulta asintomatica.

Sintomi della West Nile

Il periodo di incubazione varia da 2 a 6 giorni, ma può arrivare fino a 21 giorni nelle persone immunodepresse.
Nella maggior parte dei casi la malattia è asintomatica, ma in una quota minore di pazienti può manifestarsi con una sintomatologia simil-influenzale:

  • esordio improvviso di febbre
  • mal di testa
  • malessere generale
  • dolori muscolari e articolari
  • dolore agli occhi
  • rash cutanei
  • nausea e vomito
  • dolori addominali
  • diarrea

Forme più gravi, che colpiscono in media meno dell’1% delle persone infette (circa 1 su 150), possono interessare il sistema nervoso centrale e si verificano soprattutto in anziani e persone fragili.

Fattori di rischio per forme gravi

Tra i principali fattori di rischio vi sono: età avanzata, neoplasie, ipertensione, diabete mellito, disturbi ematologici, malattie renali, abuso di alcol e alcune predisposizioni genetiche.

Le misure di prevenzione

Il metodo più efficace per prevenire la malattia è evitare le punture di zanzara. È consigliato:

  • indossare abiti che coprano braccia e gambe,
  • utilizzare repellenti cutanei seguendo le indicazioni,
  • soggiornare in ambienti protetti da zanzariere o aria condizionata.

La popolazione è invitata a collaborare eliminando i possibili focolai di zanzare:

  • riporre al coperto recipienti che possono accumulare acqua,
  • coprire bidoni e contenitori,
  • svuotare regolarmente i sottovasi almeno una volta a settimana.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?