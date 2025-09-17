Zanzare infette, confermato caso di West Nile in provincia di Gorizia

Un caso di West Nile è stato confermato dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) all’interno di un’abitazione di via Fratelli Cervi 11 a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia. La notizia, datata 12 settembre, è stata diffusa solo nel pomeriggio di ieri. L’azienda sanitaria ha annunciato che questa sera, alle 21, verrà effettuata una disinfestazione nel raggio di 200 metri dall’abitazione.

I protocolli attivati

L’intervento rientra nelle misure previste dal Piano Regionale 2025 per la prevenzione e il controllo delle arbovirosi. Asugi ha spiegato che, come da protocollo, è stato organizzato un sopralluogo nella zona interessata e sono stati attivati i protocolli nazionali ed internazionali per contenere eventuali rischi.

Come si trasmette la malattia

La West Nile viene trasmessa agli esseri umani e agli animali attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex, comunemente note come zanzare comuni. Queste sono attive soprattutto tra il tramonto e l’alba, nel periodo che va dalla primavera all’autunno. È importante sottolineare che non si trasmette da persona a persona e che la maggior parte delle infezioni risulta asintomatica.

Sintomi della West Nile

Il periodo di incubazione varia da 2 a 6 giorni, ma può arrivare fino a 21 giorni nelle persone immunodepresse.

Nella maggior parte dei casi la malattia è asintomatica, ma in una quota minore di pazienti può manifestarsi con una sintomatologia simil-influenzale:

esordio improvviso di febbre

mal di testa

malessere generale

dolori muscolari e articolari

dolore agli occhi

rash cutanei

nausea e vomito

dolori addominali

diarrea

Forme più gravi, che colpiscono in media meno dell’1% delle persone infette (circa 1 su 150), possono interessare il sistema nervoso centrale e si verificano soprattutto in anziani e persone fragili.

Fattori di rischio per forme gravi

Tra i principali fattori di rischio vi sono: età avanzata, neoplasie, ipertensione, diabete mellito, disturbi ematologici, malattie renali, abuso di alcol e alcune predisposizioni genetiche.

Le misure di prevenzione

Il metodo più efficace per prevenire la malattia è evitare le punture di zanzara. È consigliato:

indossare abiti che coprano braccia e gambe ,

, utilizzare repellenti cutanei seguendo le indicazioni,

seguendo le indicazioni, soggiornare in ambienti protetti da zanzariere o aria condizionata.

La popolazione è invitata a collaborare eliminando i possibili focolai di zanzare:

riporre al coperto recipienti che possono accumulare acqua,

coprire bidoni e contenitori,

svuotare regolarmente i sottovasi almeno una volta a settimana.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook