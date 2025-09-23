Udine risale: 18ª in Italia per sportività, brillano basket e ciclismo

Dopo un 2024 difficile, la provincia di Udine torna a crescere nello sport. Secondo l’Indice di sportività 2025 curato da Il Sole 24 Ore, Udine conquista il 18° posto nazionale con 599,2 punti, riconquistando la top 20 italiana. Un progresso netto rispetto allo scorso anno, quando la provincia si era fermata al 22° posto.

I dati del 2025

Udine si distingue in particolare negli sport di squadra, dove occupa il 15° posto nazionale, con il basket che spicca al 7° posto italiano, un balzo significativo rispetto al 18° del 2024.

Negli sport individuali la provincia si colloca al 12° posto, trainata dal ciclismo, che si conferma tra le eccellenze con un prestigioso 5° posto. Positivo anche il settore della formazione sportiva, con il 13° posto nazionale, a testimonianza della solidità del sistema scolastico e universitario locale.

Restano più indietro invece gli ambiti legati a sport e società (32° posto) e sport e bambini (24° posto), settori dove esistono ampi margini di miglioramento.

Il confronto con il 2024

Dodici mesi fa il quadro era ben diverso. Nel 2024, infatti, il Friuli-Venezia Giulia aveva vissuto un arretramento generale:

Udine era calata al 22° posto, pur distinguendosi per le undici atlete friulane convocate alle Olimpiadi di Parigi .

era calata al 22° posto, pur distinguendosi per le . Pordenone era scivolata dal 45° al 46° posto.

era scivolata dal 45° al 46° posto. Trieste aveva registrato il calo più pesante, passando dal 2° al 14° posto e uscendo dalla top ten.

aveva registrato il calo più pesante, passando dal 2° al 14° posto e uscendo dalla top ten. Gorizia era arretrata dal 61° al 73°.

Per Udine, il 2024 aveva mostrato luci e ombre: buoni risultati nello sport amatoriale (13° posto) e nelle società femminili (14°), ma forti criticità nello sport paralimpico, con dati molto bassi per società e discipline praticate.

Il quadro regionale

A livello complessivo, il Friuli-Venezia Giulia mostra ancora una geografia sportiva variegata. Trieste resta la provincia più performante, con un 7° posto nazionale che conferma la sua vocazione sportiva. Udine, con il ritorno in top 20, si consolida come secondo polo regionale, mentre Pordenone e Gorizia rimangono più distanziate.

L’Indice di sportività, giunto alla 19ª edizione, valuta la qualità dei sistemi sportivi territoriali sulla base di 32 indicatori, che spaziano dalle strutture agli sport di squadra e individuali, dall’attività giovanile a quella sociale, fino a eventi, praticanti e risultati agonistici.

Per Udine, il balzo in avanti del 2025 è un segnale di ripresa e di vitalità, confermando la forte vocazione sportiva del territorio, sostenuta sia dalle discipline storiche sia dalla diffusa pratica individuale e di squadra.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook