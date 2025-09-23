Udinese-Palermo probabili formazioni Coppa Italia 2025

La Coppa Italia diventa ancora una volta l’occasione ideale per testare schemi diversi e concedere minuti a chi finora ha trovato meno spazio. Questa sera l’Udinese affronta il Palermo e l’allenatore Runjaic ha deciso di rivoluzionare l’undici titolare. Dal consueto 3-4-2-1 si passerà al 3-5-2, con tanti volti nuovi pronti a mettersi in mostra.

Nunziante tra i pali

La novità più attesa è l’esordio assoluto di Nunziante, portiere classe 2005 che presto volerà ai Mondiali Under 20. Un’occasione preziosa per il giovane estremo difensore, lanciato dal primo minuto in un match ufficiale.

Dietro spazio a Bertola, che ha convinto nelle prime uscite stagionali, e al rientrante Goglichidze, finalmente recuperato. Completerà il terzetto Kabasele, scivolato indietro nelle gerarchie ma chiamato a dimostrare affidabilità.

Fasce e centrocampo inediti

Sulle corsie laterali l’esordio dal primo minuto di Zanoli è la nota più interessante: il terzino è atteso per le sue discese sulla destra. A sinistra torna titolare Kamara, pronto a dare equilibrio e corsa.

In mezzo, chance per Zarraga, Piotrowski ed Ekkelenkamp. Quest’ultimo, frenato da un infortunio muscolare a inizio stagione, cerca ora continuità per scalare posizioni. Restano fuori Karlstrom e Atta, ma entrambi hanno già accumulato minutaggio.

Zaniolo e Buksa in avanti

In attacco Runjaic si affida a Zaniolo e Buksa. L’ex Roma è entrato bene con il Milan e stasera parte titolare per dare qualità e imprevedibilità. Davis riposerà, pronto a subentrare in caso di necessità.

L’avversario non è da sottovalutare: il Palermo viaggia nelle zone alte della Serie B con 10 punti e ancora nessuna sconfitta. La squadra di Inzaghi arriva dal successo contro il Bari (2-0) e punta con decisione alla promozione. Per i rosanero ci sarà un turnover parziale: in attacco

Le probabili formazioni

(3-5-2) – Nunziante; Bertola, Kabasele, Goglichidze; Zanoli, Ekkelenkamp, Zarraga, Piotrowski, Kamara; Buksa, Zaniolo. Allenatore: Runjaic PALERMO (3-4-2-1) – Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Gomes, Blin, Giovane; Le Douaron, Vlasic; Corona. Allenatore: F. Inzaghi

