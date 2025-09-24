Seguici su

Udine, acconto TARI in scadenza il 30 settembre: tutte le modalità di pagamento disponibili
I cittadini di Udine hanno tempo fino a martedì 30 settembre 2025 per pagare l’acconto TARI. Gli avvisi inviati contengono il modello PagoPa, ma resta valida anche l’alternativa con F24.

Per approfondire:

Modalità disponibili

Il pagamento può avvenire sul Portale del Contribuente, accedendo con SPID, CNS o CIE: da lì si può consultare la posizione TARI, scaricare l’F24 o pagare direttamente online.
I moduli F24 sono reperibili anche presso gli sportelli Net, aperti senza appuntamento il martedì e giovedì dalle 9 alle 16. Negli altri giorni è necessaria la prenotazione al numero verde 800 520 406. Attivo anche lo sportello online.

Info e assistenza

Per dubbi o chiarimenti è disponibile il numero verde 800 520 406, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.

