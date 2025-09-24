Udine, acconto TARI in scadenza il 30 settembre

I cittadini di Udine hanno tempo fino a martedì 30 settembre 2025 per pagare l’acconto TARI. Gli avvisi inviati contengono il modello PagoPa, ma resta valida anche l’alternativa con F24.

Modalità disponibili

Il pagamento può avvenire sul Portale del Contribuente, accedendo con SPID, CNS o CIE: da lì si può consultare la posizione TARI, scaricare l’F24 o pagare direttamente online.

I moduli F24 sono reperibili anche presso gli sportelli Net, aperti senza appuntamento il martedì e giovedì dalle 9 alle 16. Negli altri giorni è necessaria la prenotazione al numero verde 800 520 406. Attivo anche lo sportello online.

Info e assistenza

Per dubbi o chiarimenti è disponibile il numero verde 800 520 406, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.

