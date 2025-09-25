Notte di paura ad Azzano Decimo: rubati preziosi da Idea Oro

Un nuovo episodio di criminalità ha scosso Azzano Decimo, dove una banda di ladri ha preso di mira la gioielleria Idea Oro, situata in via XXV Aprile, a pochi passi da piazza Libertà. L’azione è avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 settembre e si è consumata in pochi minuti: i malviventi sono riusciti a entrare nel negozio, rubando diversi gioielli prima di darsi alla fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, la banda era composta da quattro persone incappucciate. I ladri hanno forzato la serranda con una pinza e, nonostante il sistema d’allarme sia scattato regolarmente, hanno avuto il tempo di introdursi nel locale. In pochi istanti hanno afferrato i preziosi a portata di mano e sono scappati, lasciando sul posto solo i segni dell’effrazione.

Indagini in corso

Il caso è ora nelle mani dei carabinieri di Azzano Decimo, intervenuti subito dopo la segnalazione. Decisivo potrebbe rivelarsi l’impianto di videosorveglianza interno alla gioielleria, così come le telecamere comunali presenti in zona. Le immagini potrebbero infatti fornire elementi utili per individuare il veicolo utilizzato dalla banda e ricostruirne gli spostamenti. Al momento il valore del bottino resta da quantificare con precisione.

Il furto alla gioielleria non è un episodio isolato. Negli ultimi giorni si sono registrati altri colpi ad Azzano Decimo e nelle frazioni. A Fagnigola, i ladri si sono introdotti in due abitazioni, portando via gioielli e un orologio di lusso per un valore stimato attorno ai 40mila euro. Solo pochi giorni fa, domenica 21 settembre, un’altra abitazione è stata presa di mira con modalità simili.

