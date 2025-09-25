Terzo Settore, nuove risorse per i doposcuola: domande dall’1 al 30 ottobre 2025

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha pubblicato un nuovo bando da 1.156.644 euro per finanziare i servizi di doposcuola promossi dagli Enti del Terzo Settore. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di agevolare la conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle famiglie e di offrire ai ragazzi nuove opportunità educative nel tempo extrascolastico. L’assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen, ha sottolineato come questa misura rappresenti un ulteriore passo avanti rispetto allo scorso anno, grazie a un aumento delle risorse e a una maggiore attenzione ai territori.

Chi può partecipare e come presentare domanda

Il bando è rivolto agli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e agli enti registrati come Onlus che si trovino nel periodo transitorio di passaggio a ETS, purché con sede in Friuli-Venezia Giulia. Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il portale Istanze On Line (IOL), dalle ore 9 del 1° ottobre 2025 fino alle ore 12 del 30 ottobre 2025. Tutte le informazioni utili e la modulistica sono disponibili nella pagina dedicata del sito regionale oppure scrivendo a progettietsfamiglia@regione.fvg.it.

Contributi e agevolazioni

Il finanziamento prevede un contributo pari a 250 euro per ogni settimana di attività destinata a gruppi composti da almeno dieci bambini o ragazzi, fino a un massimo di 65mila euro per progetto. L’importo non può comunque superare il 90 per cento del costo complessivo. A questa cifra si aggiunge un incentivo specifico per l’inclusione: per i doposcuola che accolgono bambini e ragazzi con disabilità è previsto un contributo supplementare di 10 euro per ogni ora di frequenza, fino a un massimo di 15mila euro, destinato a coprire le spese per tutor specializzati. Sono inoltre previste deroghe al numero minimo di iscritti nelle comunità montane e nei Comuni con meno di duemila abitanti, in modo da garantire la possibilità di attivare il servizio anche in contesti meno popolosi.

Durata e requisiti dei progetti

I doposcuola devono:

avere durata minima di 7 mesi nel periodo settembre 2025 – settembre 2026 ;

garantire almeno 8 ore settimanali su minimo 2 giorni ;

prevedere almeno 10 iscritti (salvo deroghe per aree interne e piccoli Comuni);

includere un coordinatore di riferimento;

rispettare il rapporto 1 tutor didattico (con diploma di scuola secondaria di secondo grado) + 1 operatore di sorveglianza e assistenza ogni 20 partecipanti.

Inclusione e territori fragili

L’elemento innovativo di questo bando è l’attenzione specifica all’inclusione scolastica e alla possibilità di garantire un supporto personalizzato agli studenti con disabilità. Al tempo stesso, viene riconosciuta la necessità di sostenere i servizi nei territori periferici, spesso penalizzati dalla scarsa densità abitativa. In questo modo, la Regione punta a rendere più equo l’accesso alle attività extrascolastiche, valorizzando la funzione sociale del doposcuola non solo come spazio educativo, ma anche come strumento di coesione e crescita comunitaria.

«Più risorse e più territori coperti – ha ribadito l’assessore Rosolen – per offrire alle famiglie strumenti concreti e ai ragazzi opportunità di crescita in un contesto sicuro e inclusivo».

