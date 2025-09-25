Turismo e grandi eventi in FVG, Fedriga incontra le categorie: “Stop a speculazioni sui prezzi”

Mantenere comportamenti corretti nella definizione dei prezzi durante i grandi eventi che portano in regione un forte afflusso turistico: è stato questo il tema centrale del tavolo convocato dal governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con i rappresentanti regionali e provinciali delle principali associazioni di categoria.

All’incontro hanno preso parte Confcommercio, Federalberghi, Fipe, Confesercenti, Fiavet, Sib-Sindacato italiano balneari e il Gruppo ricettività alberghiera, insieme agli assessori regionali Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Pierpaolo Roberti (Autonomie locali).

Una campagna di sensibilizzazione per operatori e imprese

Le categorie economiche hanno condiviso l’impegno a promuovere una campagna di sensibilizzazione tra gli associati, invitando a praticare tariffe eque e rispettose nei confronti di residenti e turisti. Parallelamente, la Regione sta valutando forme di premialità per quelle realtà che rispetteranno i parametri fissati, premiando chi dimostra serietà e correttezza.

Durante il confronto, le stesse associazioni hanno condannato fermamente la minoranza di operatori che specula sui prezzi, sottolineando che la stragrande maggioranza degli esercenti e degli albergatori si comporta in maniera corretta e trasparente.

Bini: “Reputazione e competitività passano dalla correttezza”

“La correttezza nei prezzi è fondamentale per tutelare i consumatori e, al contempo, consolidare la reputazione del Friuli-Venezia Giulia come destinazione turistica di qualità – ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini –. Questo lavoro condiviso con le categorie ci consente di rafforzare la competitività del nostro sistema economico”.

L’argomento sarà oggetto di approfondimento anche nell’ambito dell’iter di approvazione del nuovo regolamento sulle categorie, con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche e di garantire un equilibrio tra tutela dei consumatori e sviluppo competitivo del territorio.

