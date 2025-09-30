Burger King Trieste: riapertura a novembre dopo l’incendio del 2022

Il 10 ottobre 2022 un incendio colpì duramente il Burger King di viale XX Settembre a Trieste. Le fiamme produssero una colonna di fumo visibile a distanza, che costrinse all’evacuazione della struttura ricettiva soprastante a causa delle esalazioni. Da quel momento il locale risultò inagibile e fu sottoposto a lunghe verifiche tecniche.

Dalla chiusura al via libera ai lavori

Dopo mesi di attesa, nel maggio 2023 arrivò il nulla osta per procedere alla ristrutturazione. I lavori, affidati alla R.M.M.G. Costruzioni Srl, hanno avuto un valore complessivo di 350mila euro e sono partiti poco dopo. L’obiettivo: restituire alla città un punto di ritrovo molto frequentato, ma in una veste completamente rinnovata.

Restyling e nuove prospettive

La riapertura non sarà solo un ritorno, ma anche un nuovo inizio. Gli interni del fast food sono stati oggetto di un restyling completo, con arredi moderni e spazi ripensati per accogliere al meglio i clienti. Secondo fonti riportate da Trieste Prima, la riapertura è prevista per fine novembre 2025.

Un locale simbolo del viale

Negli anni il Burger King era diventato un punto di riferimento per i giovani e per chi frequentava il viale XX Settembre. La sua chiusura aveva lasciato un vuoto, che ora sembra destinato a colmarsi. La ripartenza del locale porterà nuova vitalità a una delle vie più frequentate della città.

La concorrenza accende il confronto

Il ritorno del Burger King avverrà però in un contesto rinnovato. Di fronte, proprio sul viale, è approdata la catena Luis Burger, che rappresenta una novità per la ristorazione veloce triestina. Una sfida che promette di animare ancora di più il panorama gastronomico locale.

