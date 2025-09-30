Il campione Matteo Parenzan premiato con “el Mulo de oro”

Nella Sala di rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia, si è svolta la cerimonia di conferimento del premio “el Mulo de oro” al triestino Matteo Parenzan, campione paralimpico di tennistavolo a Parigi 2024. Il riconoscimento, attribuito ogni anno dal Panathlon Club Trieste, celebra atleti e realtà sportive distintisi per risultati, meriti e adesione agli ideali del sodalizio.

Fedriga: “Parenzan simbolo di impegno e appartenenza”

Il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso parole di grande stima verso il giovane atleta: “Matteo Parenzan è un grande esempio e motivo di orgoglio per tutti noi. Con impegno, caparbietà e talento sta portando in alto i colori di Trieste, del Friuli-Venezia Giulia e dell’Italia intera”.

Fedriga ha inoltre sottolineato come i risultati sportivi di Parenzan, uniti al suo forte legame con la comunità, contribuiscano in maniera significativa alla promozione e visibilità della regione.

Un atleta simbolo dello sport paralimpico

Classe 2002, Parenzan è studente all’Università di Trieste e già portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Oltre ai suoi traguardi sportivi, ricopre il ruolo di ambasciatore dello sport paralimpico, promuovendo questa disciplina soprattutto tra i giovani e trasmettendo valori di inclusione e resilienza.

Un legame destinato a durare

Nel suo intervento Fedriga ha rimarcato: “Le persone che rivestono ruoli istituzionali cambiano nel tempo, ma le persone di valore rimangono. L’auspicio è che la collaborazione tra la Regione e Matteo Parenzan possa proseguire ancora a lungo”.

Le istituzioni al fianco di Parenzan

Alla cerimonia erano presenti anche gli assessori regionali Pierpaolo Roberti (Sicurezza) e Fabio Scoccimarro (Ambiente), che hanno rivolto all’atleta l’augurio di nuovi successi internazionali. Parenzan, che fa parte del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa, è oggi considerato un ambasciatore di eccellenza del Friuli-Venezia Giulia nel mondo.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook