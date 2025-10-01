Celebrazioni religiose a Pordenone: tutte le modifiche al traffico di ottobre

Anche quest’anno Pordenone si prepara a celebrare le tradizionali feste religiose dedicate alla Madonna del Rosario e a San Francesco, con processioni che coinvolgeranno diverse parrocchie. Le cerimonie saranno accompagnate da modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in piena sicurezza.

Chiesa di San Lorenzo a Rorai Grande

La prima processione è in programma sabato 4 ottobre 2025. A partire dalle 18:50, la circolazione sarà interdetta lungo il percorso che parte da piazzale San Lorenzo e prosegue per via Superiore, via Vivuola e via Maggiore, fino alla scuola dell’Infanzia Santa Lucia. Le chiusure dureranno per il tempo necessario al passaggio del corteo.

Quartiere Cappuccini: Chiesa di San Francesco

Sempre sabato 4 ottobre, dalle 17:30, sarà interessata dal corteo la chiesa di San Francesco. Il traffico verrà sospeso in piazza San Gottardo, lungo via Cappuccini (in direzione del sottopasso), via Candiani, via dello Stadio, via San Vito e nuovamente in via Cappuccini fino al rientro in chiesa.

Madonna Pellegrina – Pellegrinaggio Giubilare

Il pomeriggio del 4 ottobre sarà caratterizzato anche dal Pellegrinaggio Giubilare Migranti – Testimoni di Speranza. La partenza è fissata alle 15.00 dalla Casa Madonna Pellegrina. Il corteo percorrerà via Madonna Pellegrina, viale della Libertà, via Vallona, Parco Galvani, viale Dante, viale Martelli, piazza Giustiniano, via Roma (in senso contrario), via dei Molini, piazza della Motta, via della Motta, via del Mercato, Corso Vittorio Emanuele, piazzetta San Marco e si concluderà in piazza Calderari.

Torre: Chiesa dei Santi Ilario e Taziano

La giornata di domenica 5 ottobre vedrà un’ulteriore processione presso la chiesa dei Santi Ilario e Taziano, con inizio alle 11:15. La circolazione sarà sospesa lungo via Vittorio Veneto, via General Cantore e via Damiano Chiesa fino alla rotatoria, per poi rientrare in chiesa.

Quartiere Sacro Cuore

Le celebrazioni proseguiranno la settimana successiva. Domenica 12 ottobre, dalle 11:30 alle 12:30, la processione partirà dalla chiesa del Sacro Cuore, interessando via Colvera, via San Quirino, via Turati, via Poffabro e nuovamente via Colvera, con conclusione in chiesa.

Indicazioni per i cittadini

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a programmare gli spostamenti considerando i tempi delle celebrazioni. Le processioni rappresentano un momento di fede e tradizione che anima i quartieri, ma richiedono collaborazione per lo svolgimento in sicurezza.

