RC auto: il FVG rincara, ma resta la più economica d’Italia

Premi RC auto in aumento del 3,6% su base annua in Friuli-Venezia Giulia, con premio medio a 444,10 euro (agosto 2025). Nonostante l’incremento, la nostra regione resta l’area più economica d’Italia per assicurare l’auto, a distanza dalla media nazionale (Italia: 645,58 euro). Il dato emerge dall’Osservatorio RC auto di Facile.it – Assicurazione.it.

«L’inflazione sta ancora incidendo sulle tariffe» – evidenzia Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it – «ma è presto per parlare di un trend consolidato».

Confronto con la media italiana

Il differenziale tra Friuli-Venezia Giulia (444,10 €) e Italia (645,58 €) resta marcato: oltre 200 euro in meno. Un divario che conferma un mercato locale storicamente virtuoso, sostenuto da bassa sinistrosità media, buona penetrazione delle garanzie accessorie e competizione tra compagnie presenti sul territorio.

Dove si paga di più e dove di meno in FVG

Nel dettaglio provinciale si osservano dinamiche differenziate:

Gorizia : 489,27 € , +8% (la più cara in regione);

: , (la in regione); Trieste : 450,09 € , +2,4%;

: , Udine : 440,04 € , +4,4% .;

: , .; Pordenone: 420,77 €, +1% (la più economica del FVG).

Perché il FVG resta competitivo

Il primato del Friuli-Venezia Giulia nel panorama assicurativo italiano si spiega attraverso diversi fattori. La regione presenta infatti un profilo di rischio generalmente contenuto, con percorrenze medie e tassi di sinistrosità inferiori rispetto ad altre aree urbane del Paese. A questo si aggiunge una forte concorrenza tra operatori, che favorisce la trasparenza delle tariffe e incentiva gli automobilisti a confrontare più soluzioni prima di scegliere. Anche il parco veicoli relativamente moderno e la crescente diffusione di tecnologie telematiche premiano gli stili di guida prudenti, contribuendo a ridurre ulteriormente i premi medi. Infine, le caratteristiche della viabilità regionale, con un traffico meno congestionato e più distribuito sul territorio extraurbano, incidono positivamente sul costo delle polizze.

Consigli pratici per risparmiare (anche in fase di rialzo)

Confrontare più preventivi e aggiornare i dati del profilo (km annui, ricovero in box, classe di merito);

più preventivi e (km annui, ricovero in box, classe di merito); Valutare franchigie e garanzie accessorie (cristalli, eventi naturali, kasko) in base all’uso reale del veicolo;

e (cristalli, eventi naturali, kasko) in base all’uso reale del veicolo; Telematica/black box : spesso consente sconti e monitora lo stile di guida;

: spesso consente e monitora lo stile di guida; Pagamenti annuali (quando sostenibili) e rinuncia alla rateizzazione per evitare costi accessori;

(quando sostenibili) e per evitare costi accessori; Anticipare il rinnovo e sfruttare promozioni stagionali delle compagnie.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Se l’inflazione dovesse progressivamente rientrare e la sinistrosità restare stabile, i premi potrebbero normalizzarsi. Al contrario, shock sui costi di riparazione (ricambi, manodopera) o un aumento dei sinistri con lesioni potrebbero mantenere le tariffe su livelli elevati. Al momento, però, il FVG conferma il suo vantaggio competitivo.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook