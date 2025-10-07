Seguici su

Reati contro minori Friuli-Venezia Giulia 2024: +30% rispetto al 2023

Reati contro minori in Friuli Venezia Giulia: +30% nel 2024, cresce la violenza domestica e quella digitale
Reati contro i minori
Crimini violenti su minori ( © Depositphotos)

Nel 2024 i reati commessi contro i minori in Friuli-Venezia Giulia sono cresciuti del 30%, raggiungendo 215 casi. Una percentuale che supera di gran lunga la media nazionale del 4%, come rileva la Fondazione Terre des Hommes insieme al Servizio Analisi Criminale della Polizia.

Maltrattamenti in famiglia e reati digitali

Aumentano i reati legati al mondo digitale, come pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, ma la quota più alta resta quella dei maltrattamenti in famiglia, oltre 100 casi nel 2024 (+60% rispetto all’anno precedente).

Vittime soprattutto ragazze

Le bambine e adolescenti rappresentano il 72% delle vittime, percentuale che sale al 90% nei casi di violenza sessuale aggravata e al 100% nei 24 episodi di violenza sessuale denunciati in regione.

Terre des Hommes: “Serve un cambio culturale”

Secondo la fondazione, questi dati riflettono una fragilità sociale crescente e il ritorno di modelli patriarcali che alimentano la violenza. Servono interventi educativi e prevenzione precoce per proteggere i più giovani.

