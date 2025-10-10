Barcolana 57: superati i 1700 iscritti, ma il vento ferma le regate

TRIESTE – A pochi giorni dalla grande regata, la Barcolana 57 raggiunge un nuovo traguardo: oltre 1700 imbarcazioni iscritte. Tuttavia, la giornata di oggi, giovedì 9 ottobre, è stata segnata da una totale assenza di vento, che ha costretto gli organizzatori ad annullare tre importanti competizioni: la Barcolana Maxi – Trofeo Portopiccolo, la Barcolana Solaris Adriatic Cup e il Campionato Europeo Este24.

Barcolana Sea Summit: Trieste riflette sul futuro del mare

Al Generali Convention Center si è svolta la seconda giornata del Barcolana Sea Summit, il ciclo di incontri dedicato all’ambiente marino e alla salvaguardia delle acque. L’evento ha registrato un grande successo di pubblico grazie allo spettacolo “Fiumi Scomparsi”, con Marco Paolini, Paolo Fresu e Rajeev Badhan, che ha raccontato il legame tra Trieste e i corsi d’acqua che un tempo attraversavano la città, oggi in gran parte sotterranei.

Domani, alle 9:30, si terrà il panel dedicato al tema “Polo Nazionale della Dimensione Subacquea: il futuro dell’underwater economy tra ricerca e innovazione”, con la partecipazione dell’assessore regionale Alessia Rosolen, dell’ammiraglio Cristiano Nervi e di altri esperti del settore.

Villaggio Sicurezza: spazio alle forze dell’ordine

Nel cuore del villaggio Barcolana è stato inaugurato il nuovo Villaggio Sicurezza, un’area tematica che ospita forze dell’ordine, stand informativi, dimostrazioni e attività educative rivolte a cittadini e famiglie.

“Questo è un momento storico – ha dichiarato Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano – perché per la prima volta il villaggio Barcolana dedica uno spazio interamente alla sicurezza e alla collaborazione tra istituzioni e cittadini”.

“An Ocean Song”: spettacolo immersivo per celebrare gli oceani

La serata triestina si accende con il debutto di “An Ocean Song”, uno spettacolo di videomapping presentato da Schmidt Ocean Institute e Deep Blue Racing Team.

Dalle 20.00 alle 23.30, ogni mezz’ora, il pubblico potrà assistere a una proiezione immersiva dedicata alla bellezza e fragilità degli oceani, con immagini provenienti da 4.500 metri di profondità. Alcune edizioni saranno narrate da Claudio Santamaria e Greta Scarano.

Tra innovazione, sensibilità ambientale e momenti di spettacolo, Trieste si prepara alla grande sfida in mare di domenica, con lo spirito unico della Barcolana che unisce sport, cultura e comunità.

