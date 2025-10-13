Barcolana 57, dominio Benussi: vince Furio, Marta è d’argento

La 57ª Barcolana si chiude nel segno della famiglia Benussi: Furio conquista la vittoria, mentre Marta centra un prestigioso secondo posto. Un risultato che racconta tradizione, talento e continuità generazionale della vela triestina, celebrando ancora una volta il Golfo di Trieste come palcoscenico d’eccellenza per la grande nautica internazionale.

Fedriga: «La Barcolana unisce sport, passione e promozione del territorio»

«Anche in questa edizione la Barcolana ha rappresentato un appuntamento che unisce sport, passione e promozione del nostro territorio», ha commentato il governatore Massimiliano Fedriga al termine della regata. La Regione sostiene l’evento anche attraverso il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, riconoscendo alla kermesse un ruolo chiave come veicolo di immagine e attrattività internazionale.

Riconoscimenti e ringraziamenti

Il presidente ha rivolto i complimenti ai vincitori e alla Società Velica di Barcola e Grignano, ai volontari e a tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione. Un grazie particolare è andato alle Forze dell’ordine, che hanno gestito con professionalità alcuni momenti di tensione, garantendo sicurezza e serenità a partecipanti e pubblico.

«Io sono Friuli Venezia Giulia»: il brand che racconta una terra di mare e innovazione

La presenza del brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” alla Barcolana consolida la strategia di marketing territoriale: la regata diventa vetrina internazionale per raccontare qualità, accoglienza e sostenibilità del Friuli-Venezia Giulia, rafforzando il legame tra turismo ed economia del mare.

Prospettive 2026: più sinergie e calendario diffuso

Guardando al futuro, Fedriga ha annunciato che la Regione sarà ancor più al fianco della Barcolana, con sinergie e iniziative collaterali spalmate su più giornate per arricchire il programma, allungare la permanenza dei visitatori e accrescere l’impatto economico sul territorio.

